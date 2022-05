Felip VI està passant, de nou, dies complicats pel seu pare i la seva primera visita a Espanya. Joan Carles I va comunicar a diversos amics diumenge passat que tenia pensat ser el cap de setmana vinent a les regates de Sanxenxo (Pontevedra). L'anunci va aixecar una òbvia expectació mediàtica que s'ha convertit en un problema per a la Zarzuela.

La Casa del Rei es va comprometre a anunciar amb temps el primer viatge de l'emèrit des d'Abu Dhabi, on viu des de l'agost del 2020. La previsió ahir a la nit era que aquest dimecres la Zarzuela aclariria quan farà aquest desplaçament i com serà la primera trobada entre pare i fill. Però tot està en l'aire en aquests moments, perquè l'anunci que va fer pel seu compte Joan Carles I ha complicat l'organització. Que la primera imatge de l'excap d'Estat després dels escàndols sobre les seves finances sigui en una regata no beneficia precisament Felip VI.

L'emèrit va parlar amb els seus amics hores després que el seu fill viatgés precisament a Abu Dhabi a donar les condolences a la família reial dels Emirats Àrabs Units per la mort del xeic Jalifa bin Zayed al-Nahyan. Felip VI no va visitar el seu pare «per les característiques de la cerimònia de condolences». La Zarzuela va informar que li havia trucat, des d'aquest país, per dir-li que ja es veurien a Espanya. Era la primera vegada que la direcció de l'Estat donava a conèixer una conversa entre tots dos, malgrat que se n'han produït algunes aquests gairebé dos anys que han viscut en països diferents.

«Sobre el rei Joan Carles no mana ningú», admet un membre del Govern de Pedro Sánchez. L'Executiu participa també en l'organització de la visita, per motius de seguretat i per «mirar de cuidar que tingui el mínim impacte en la monarquia», assenyala una persona coneixedora de les negociacions a tres bandes: la Casa del Rei, el Govern i l'entorn de Joan Carles I, els interlocutors dels quals són el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, i l'exdirector del CNI, i amic personal Félix Sanz Roldán. L'Executiu insisteix que l'emèrit ha de donar explicacions als espanyols després d'haver llegit desenes d'informacions sobre la seva fortuna oculta. No obstant això, són conscients que ell no té la percepció d'haver «fet alguna cosa dolenta» i dubten que acabi fent-ho. Al Gabinet de Sánchez consideren que, malgrat el que puguin organitzar a tres bandes per a aquesta primera visita, Joan Carles pot improvisar a tots els nivells, canviar els seus plans o acostar-se a la premsa i deixar-los anar «alguna facècia».