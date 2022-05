Per fi la Zarzuela ha aclarit com serà la primera visita de l'emèrit a Espanya. Joan Carles I tornarà demà i la seva intenció, segons ha anunciat aquesta nit la Casa del Rei, és estar de dijous a diumenge a Sanxenxo (Pontevedra), per assistir a una regata, i viatjar el dilluns a Madrid per reunir-se amb el seu fill, Felip VI; la seva esposa, la reina Sofía, i altres familiars. En el comunicat oficial de la prefectura de l'Estat es concreta que Joan Carles I ha comunicat «aquesta tarda» a la Casa del Rei el seu «desig» que anunciï la seva visita entre el dijous i dilluns que ve. Aquell dia, especifica la nota, emprendrà viatge de retorn a Abu Dhabi, «on ha fixat la seva residència de manera permanent i estable». L'emèrit no trepitja el país del qual va ser cap d'Estat durant gairebé 40 anys des del 3 d'agost de 2020. Aquell dia es va saber que s'anava a viure a l'estranger per posar distància física amb el seu fill, Felip VI, i que les nombroses informacions sobre la seva fortuna oculta no el danyessin.

Negociació complicada L'organització del viatge ha estat àrdua. S'ha fet a tres bandes: el Govern, la Zarzuela i els representants de Joan Carles I (el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, i l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán). Un dels esculls més importants ha estat negociar com s'escenificaria el retrobament entre pare i fill. Ni l'Executiu ni la Casa del Rei, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, veien apropiat que la primera fotografia de la seva tornada fos en una regata. Les desavinences entre els reis van començar a notar-se públicament el diumenge. Felip VI va viatjar aquell dia a Abu Dhabi per donar el condol a la família reial per la mort del xeic Jalifa bin Zayed al Nahyan, però no va anar a visitar al seu pare. Hores després, l'emèrit va fer saber a alguns amics seus, entre altres el periodista Fernando Ónega, que tenia previst viatjar a Espanya aquesta setmana per acudir, el dissabte, a la regata del Real Club Náutico de Sanxenxo que comença el dia d'abans. La notícia va sorprendre, perquè la Casa del Rei va aclarir fa uns dies que anunciaria de manera oficial el primer desplaçament de Joan Carles I a Espanya. Un problema per a la Zarzuela: «Sobre el rei Joan Carles no mana ningú» Arxiu de la fiscalia El monarca torna al seu país després de veure com, al març, la fiscalia tancava les investigacions fetes pel cobrament de 65 milions d'euros per la construcció de l'AVE a la Meca, l'ús de targetes opaques i el fons en el paradís fiscal de Jersey. L'arxiu es va basar en la falta d'indicis de criminalitat, la inviolabilitat de la qual gaudeix el cap de l'Estat per la Constitució, la prescripció dels delictes i les dues regularitzacions fiscals que va fer. A més, la setmana passada, la fiscalia anticorrupció també va arxivar l'única investigació que continuava oberta pel suposat pagament de comissions per l'AVE per part d'un consorci d'empreses d'Espanya i l'Aràbia Saudita. La Zarzuela va donar a conèixer el 7 de març una carta que Joan Carles I va enviar al seu fill en la qual li deia que volia continuar residint «de manera permanent i estable a Abu Dhabi» i que tornaria «amb freqüència» per «visitar a la família i amics». En tot cas, en la missiva va concretar que, en les seves estades, no s'allotjaria en edificis de l'Estat per «continuar gaudint de la privacitat més gran possible» i, de pas, lliurar a l'erari públic de carregar amb aquestes despeses.