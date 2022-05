El Ministeri d’Afers Estrangers rus ha convocat l’ambaixador espanyol a Moscou, Marcos Gómez Martínez, aquest migdia, cosa que podria comportar alguna mesura cap a la legació espanyola.

Fonts diplomàtiques a Madrid han confirmat a Efe la convocatòria a l’ambaixador, un dia després que Rússia hagi decidit expulsar dos diplomàtics finlandesos en resposta a la declaració de persona non grata per part de Hèlsinki l’abril passat de dos membres de l’ambaixada soviètica.

El 5 d’abril, el Govern espanyol va acordar expulsar 25 diplomàtics i personal de l’ambaixada russa a Espanya per considerar que representaven «una amenaça per a la seguretat del nostre país» i com a mostra de rebuig de l’actuació de les tropes russes a Ucraïna.

Des d’aleshores s’espera una resposta diplomàtica per part de Rússia, que ha convocat per aquest dimecres al migdia l’ambaixador espanyol.