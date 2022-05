Serà necessari un diagnòstic previ d’un metge

La baixa per menstruació requerirà que la dona hagi estat diagnosticada per un metge de dismenorrea -dolor intens uterí durant la menstruació- i ha de constar a l’historial clínic, però l’avantprojecte no inclou un llistat de malalties, com endometriosi, miomes o quists, que puguin causar aquest situació atès que de vegades els metges no troben el motiu o la malaltia i és difícil de diagnosticar fins a un estadi més avançat. L’avantprojecte estableix que les dones es podran acollir amb «menstruació discapacitant secundària», que és la «situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia que ha estat diagnosticada prèviament».