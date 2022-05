La Comunitat de Madrid eleva a 23 els possibles casos de la verola del mico

La Comunitat de Madrid ha detectat 23 possibles casos d’infecció per verola del mico i en aquests moments es troben en estudi en coordinació amb el Centre Nacional de Microbiologia per confirmar-ne el diagnòstic. En general, la transmissió de la malaltia es produeix per via respiratòria, però per les característiques dels 23 casos sospitosos tot apunta que ha estat per contacte amb mucoses durant les relacions sexuals. La directora general de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Elena Andradas, va assegurar a la cadena Ser que «no hi ha cap dona, tot són homes joves».

El virus de la verola del mico està emparentat amb el virus de la verola humana, però els símptomes de la malaltia són molt més lleus i només causa la mort en casos molt esporàdics. No es disposa de tractament per a ella i es guareix sola. També coneguda com a monkeypox, es tracta d’una malaltia molt poc freqüent que generalment es presenta amb febre, miàlgies, adenopaties (inflamació als ganglis) i erupció en mans i cara, similar a la varicel·la. Les persones en estudi evolucionen positivament i es troben aïllades als seus domicilis, encara que cal mantenir-los sota vigilància, ja que poden arribar a requerir ingrés hospitalari. Alerta de Sanitat El Ministeri de Sanitat va llançar dimarts a la tarda una alerta després que Portugal confirmés tres casos, tingui dos pendents més de confirmació i 15 més en investigació. Dos dies abans, el Regne Unit havia informat un brot amb set infectats. La verola del mico és una malaltia endèmica del continent africà, on diversos mamífers poden transmetre-la a l’ésser humà. Causa erupcions a la pell. Segons l’OMS, causa una letalitat de l’1 al 10%, especialment entre la població infantil. L’OMS va anunciar ahir que vol aclarir, amb l’ajuda del Regne Unit, els casos de verola del mico detectats des de principis de maig, especialment entre la comunitat homosexual. «Tenim poca informació fins ara. Sabem que és un virus de la família de la verola que produeix lesions cutànies que es poden assemblar a la verola», explica Àlex Soriano, Cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic. Soriano matisa que aquesta infecció «no és la verola dels anys 70», sinó «un tipus de virus semblant». «Produeix lesions cutànies i s’encomana sobretot per contacte. Dóna lloc a febre i sol ser un quadre no greu», apunta aquest infectòleg. És conscient de l’«alarma» generada sobretot perquè els casos detectats s’han donat en homes gais, si bé aquesta malaltia no té res a veure amb l’epidèmia de sida dels 80. «No és un virus exclusiu de la comunitat homosexual, es pot encomanar qualsevol en tenir contacte amb una lesió ulcerada d’una altra persona. De la sida et pots protegir amb un preservatiu. Encara no en sabem gaire, però creiem que depèn del tipus de sexe que es tingui. És a dir, no és el mateix tenir una parella sexual que diverses», afegeix Soriano. Des del 6 de maig s’han detectat set casos de verola del mico al Regne Unit, entre ells quatre en persones que s’identifiquen com a «homosexuals, bisexuals o homes que tenen relacions sexuals amb homes», segons l’agència britànica de seguretat sanitària (UKHSA ). A excepció del primer cas, els pacients es van infectar al Regne Unit, cosa que fa témer una transmissió comunitària.