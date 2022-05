Els metges demanen que les baixes per la regla es tramitin com les de la covid

Els metges de família demanen que les baixes laborals curtes, entre les quals hi ha les relacionades amb el dolor menstrual, siguin tramitades mitjançant un sistema de declaració d’autoresponsabilitat, en lloc d’haver de tramitar-les ells. L’objectiu és disminuir la pressió dels tràmits burocràtics als centres de salut. Els metges dels CAPs es queixen de la quantitat de tràmits no relacionats amb l’atenció clínica que han de fer.

La reforma de la llei de l’avortament acordada pel PSOE i Unides Podem estableix que l’Estat pagarà les baixes menstruals des del primer dia. La baixa s’establirà com una «incapacitat temporal especial de contingències comunes», cosa que significa que l’ha de prescriure un metge, com qualsevol altra incapacitat temporal.

Els metges de capçalera no consideren que aquesta reforma hagi de suposar un augment del nombre de baixes menstruals, entre altres coses perquè «ja es podien demanar baixes per endometriosi». «La novetat és que la baixa serà retribuïda al 100% i fins ara no era així», va assegurar Jordi Mestres, vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).