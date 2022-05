El rei emèrit torna avui a Espanya però no es reunirà amb el seu fill fins dilluns

Finalment, la Zarzuela va aclarir ahir com serà la primera visita de l’emèrit a Espanya. Joan Carles I tornarà avui i la seva intenció, segons va anunciar la Casa del Rei, és estar des d’avui fins diumenge a Sanxenxo (Pontevedra), per assistir a una regata, i viatjar dilluns a Madrid per reunir-se amb el seu fill, Felip VI; la seva dona, la reina Sofia, i altres familiars.

En el comunicat oficial de la prefectura de l’Estat es concreta que Joan Carles I va comunicar a la Casa del Rei el seu «desig» que anunciï la seva visita entre avui i dilluns que ve. Aquell dia, especificava la nota, emprendrà viatge de tornada a Abu Dhabi, «on ha fixat la seva residència de forma permanent i estable». Un dels esculls més importants per negociar com es faria el retorn ha estat negociar com s’escenificaria el retrobament entre el pare i el fill. Ni l’executiu ni la Casa del Rei veien apropiat que la primera fotografia de la tornada fos en una regata. El monarca torna al seu país després de veure com, al març, la fiscalia tancava les investigacions fetes pel cobrament de 65 milions d’euros per la construcció de l’AVE a la Meca, l’ús de targetes opaques i el fons al paradís fiscal de Jersei.