Sanitat n’ha alertat les comunitats després d’haver detectat a Madrid vuit pacients sospitosos de tenir la malaltia coneguda com a verola del mico, uns dies després que es detectés al Regne Unit. Tot i que la verola del mico no és excessivament contagiosa i tampoc no sol ser perillosa per als qui la contrauen, les autoritats sanitàries han preferit prendre precaucions.

És important saber que en la majoria dels casos no hi ha complicacions. I també que les persones vacunades contra la verola normal, és a dir, almenys totes les que tenen més 50 anys, també estan protegides contra la verola del simi. La verola del mico preocupa els metges: "Fa por, molta por" Símptomes de la verola del mico Els símptomes són semblants als de la grip i inclouen els típics dolors musculars, febre, esgarrifances, esgotament, mal de cap, mal d’esquena, ganglis limfàtics inflamats... I la típica erupció tan característica de la verola, que en aquest cas sol començar per la cara i s’estén a altres zones del cos, sobretot els palmells de les mans i les plantes dels peus. El més freqüent és que comenci la granellada quan comença a pujar la febre. L’erupció de la verola del mico comença en forma de taques planes i vermelles, que després es converteixen en ampolles que s’omplen de pus i formen pústules. I les picors poden provocar una coïssor tan forta que el mateix pacient es pot acabar arrencant les crostes, cosa que deixa cicatrius. Com es contagia El virus de la verola del mico (MPXV per la seva sigla en anglès, de Monkey pox virus) pertany al gènere ‘Orthopoxvirus’, com la Variola Virus, i és zoonòtic i endèmic de l’Àfrica occidental i central. I en contra del que es pot deduir del seu nom, els que propaguen aquesta malaltia són sobretot els ratolins silvestres. I en menys mesura, algunes mones i alguns esquirols. Fins i tot es creu que es pot contagiar a través d’objectes contaminats, com ara indumentària o roba de llit. Quant al contagi entre humans, sembla que el virus ingressa al cos a través de ferides de la pell, les vies respiratòries, els ulls, el nas i la boca. El període d’incubació de la malaltia està estimat en 8 dies. Alerta sanitària: Detecten 8 casos sospitosos de la verola del mico Verola del mico: ¿És greu? Hem d’insistir que la verola dels micos no sol afectar les persones de més de 50 anys, ja que la majoria estan vacunades de la verola. El món va deixar de vacunar la població general contra el ‘Variola virus’ el 1972 i l’últim cas mundial conegut es va detectar a l’Àfrica el 1977. Després, el 1979, l’OMS va donar per oficialment erradicada la malaltia. La història d’un virus descobert el 1958 Segons dades publicades per l’agència governamental britànica, Public Health England, la verola del mico es va descobrir per primera vegada el 1958 quan es van trobar brots d’una «malaltia similar a la verola» en micos en captiveri per a la recerca. El primer cas en humans es va registrar el 1970 a la República Democràtica del Congo, on s’han produït històricament la gran majoria dels casos, juntament amb Nigèria. El virus va saltar a la fama l’any 2013, quan un increment de casos va provocar un brot de ni més ni menys que 104 possibles casos, 60 d’aquests, declarats sospitosos, dels quals la meitat (48,1%) van ser confirmats amb proves de laboratori. I poc després, el 2016, va tornar a saltar l’alarma al Congo (RDC). Un motiu d’especial atenció Des d’aleshores la majoria dels casos han continuat reportant-se a la República Democràtica del Congo i Nigèria, però hi ha hagut casos al món més desenvolupat. Fins i tot abans, el 2003, es van registrar casos en humans i gossos de les prades, que es tenen com a mascotes als EUA, després que s’importessin rosegadors de l’Àfrica. I també hi ha hagut casos confirmats a Israel i Singapur.