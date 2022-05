Espanya es planteja comprar vacunes i antivirals

El Ministeri de Sanitat està valorant i analitzant «diferents opcions terapèutiques en funció de la seva viabilitat i efectivitat, com antivirals i vacunes», per al tractament dels casos de verola del mico detectats a Espanya, segons va informar. Fins ara, 25 mostres de casos sospitosos s’han enviat al Centre Nacional de Microbiologia de l’ISCIII per analitzar-los. Tots els casos que s’estan analitzant presenten un quadre lleu. Amb informació aportada per la Conselleria de Sanitat de Madrid ahir, són 28 els casos sospitosos a l’autonomia i n’hi ha set de positius confirmats. Per analitzar aquests casos, l’ISCIII està fent servir mètodes de detecció molecular mitjançant PCR en temps real més seqüenciació genètica del fragment amplificat per fer confirmació al 100%. A més, s’ha obert una alerta a nivell nacional.