Johnson no haurà d’afrontar noves multes per l’escàndol del «partygate»

La policia de Londres va anunciar ahir la fi de la investigació per l’escàndol del «partygate», sobre les festes organitzades a Downing Street durant el confinament pel coronavirus. El primer ministre, Boris Johnson, no afrontarà més multes, segons va confirmar un portaveu del Govern. En total, la policia ha imposat 126 sancions. «La nostra investigació va ser exhaustiva i imparcial i es va completar tan ràpid com vam poder, tenint en compte la quantitat d’informació a revisar i la importància d’assegurar que teníem proves sòlides per a cada avís de sanció fixa», va dir la subcomissària interina, Helen Ball. La policia va explicar que les multes es refereixen a vuit dates en què es van celebrar esdeveniments a Downing Street, la residència del primer ministre britànic, i altres oficines governamentals entre maig del 2020 i abril del 2021, quan es van aplicar mesures de confinament per evitar la propagació de la covid.