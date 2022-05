L’excanceller d’Alemanya Gerhard Schroeder abandonarà el seu càrrec com a director de la junta de supervisió de la petroliera estatal russa Rosnef, segons un comunicat de la companyia publicat aquest divendres. Segons l’empresa, Schroeder els va informar que no podia prolongar les funcions en el consell d’administració. El grup petroler va elogiar la seva «visió estratègica» i la «contribució significativa al negoci internacional de la companyia».

«El paper que ha tingut en la implementació de projectes d’infraestructura a gran escala a Rússia i Alemanya, destinades a augmentar l’eficiència de l’economia i la indústria alemanyes –sense oblidar el benestar dels ciutadans–, és incalculable», ha afegit Rosneft.

El Parlament Europeu havia amenaçat aquesta setmana de sancionar Schroeder, de 78 anys i amic des de fa molt de temps del president rus Vladímir Putin, per la negativa a abandonar un càrrec entès com de mitjancer entre Rússia i els mercats occidentals, una situació que contravenia les sancions contra Moscou. I dijous, el comitè de pressupost del Parlament alemany, el Bundestag, va retallar els fons per a l’oficina i el personal de l’excanceller després d’al·legar que ja no fa cap tasca relacionada amb el seu antic càrrec.

Rosneft, de la qual el Govern rus té el 51% de les accions, és la companyia petrolera més gran de Rússia i una de les companyies petroleres líders al món en termes de volum de producció i nombre de reserves.