El retorn de Joan Carles I a Espanya evidencia la fractura amb Felip VI

Deia l’historiador Paul Preston el 2020 que el principal objectiu d’un monarca «és mantenir la seva família al tron» i que, sempre que s’analitzi el comportament de Felip VI davant dels escàndols del seu pare, cal tenir-ho present. Amb aquesta frase de l’hispanista, autor de la biografia Joan Carles. El rei d’un poble, s’entén que la Zarzuela hagi intentat que la primera visita a Espanya de l’emèrit discorregués de la manera més correcta possible perquè la institució de la Monarquia no es veiés perjudicada. No obstant, no serà així. I les primeres imatges que els ciutadans han vist en el seu retorn, després s’arxivessin les investigacions contra ell per la prescripció dels delictes, per ser inviolable i per les regularitzacions, han estat a Sanxenxo (Pontevedra) per seguir una regata on hi participa des d’ahir el seu vaixell: el Bribón.

Joan Carles I va aterrar ahir a Vigo a dos quarts de set de la tarda des d’Abu Dabi (Emirats Àrabs Units), on resideix des del mes d’agost del 2020. A peu d’avió el va rebre la seva filla Elena, amb qui es va abraçar. L’emèrit va viatjar acompanyat del servei de seguretat i personal. Habitualment, en la seva vida als emirats, porta tres escortes i un ajudant. Després de mesos en què la premsa va publicar nombroses informacions sobre la seva fortuna oculta, el Monarca se’n va anar a viure a l’estranger amb la finalitat, segons va escriure al seu fill en una carta, de «facilitar» que Felip VI pogués desenvolupar la seva «alta responsabilitat» amb «tranquil·litat» i «assossec». Però cap d’aquestes dues qualitats caracteritzarà la seva primera visita a Espanya després de gairebé dos anys d’absència. La Zarzuela tenia uns plans diferents per a aquesta estada, que ha patit problemes d’organització i comunicació entre pare i fill. La falta de fluïdesa en la relació entre els dos monarques ha assolit nivells insospitats aquest darrer any. Tot i la filtració, l’octubre passat, que la fiscalia de l’Estat arxivaria les diligències sobre Joan Carles I, cosa que no va arribar fins al 2 de març, l’emèrit no va comunicar aquells mesos al seu fill què pretenia fer amb el seu futur: si es quedaria a viure a l’estranger o tornaria a residir a Espanya. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, va publicar l’octubre passat que la seva intenció només era tornar per temporades, per visitar família i amics, i tornar a viure fora, una informació que no es va poder contrastar amb la Casa del Rei perquè no la tenia. No va ser fins al 7 de març quan, en una altra carta al seu fill, Joan Carles I va fer-li saber els seus plans. En tot aquest procés, les dues persones que han representat l’excap de l’Estat en els contactes amb la Zarzuela i amb el Govern, en concret amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, han estat el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, i l’exdirector del CNI Fèlix Sanz Roldán. L’executiu, per boca del mateix president, Pedro Sánchez, i altres ministres, ha reclamat públicament a Joan Carles I la necessitat que doni «explicacions» per la seva fortuna oculta, cosa que, segons fonts de l’entorn de l’emèrit, no passarà. Aquestes fonts i també membres del Consell de Ministres han comentat que l’excap de l’Estat no és conscient que hagi fet res «dolent». A la carta de març al seu fill, que es va escriure a diverses mans amb suggeriments del Govern i també de la Zarzuela, Joan Carles I va accedir finalment a incloure que lamenta «sincerament» els «esdeveniments passats» de la seva vida «privada», encara que, en la mateixa frase, va recordar la seva contribució a la democràcia en la història d’Espanya. Dinar i tornada a Abu Dabi Després dels dies a Galícia, l’emèrit viatjarà a Madrid per dinar dilluns amb la família, encara que no es quedarà a dormir a la Zarzuela i tornarà aquell mateix dia a Abu Dhabi. Al palau veurà, segons va informar la Casa del Rei, el seu fill, la reina Sofia, i «altres membres de la seva família». A la seva dona no la veu des del 2020, ja que, al contrari que les seves filles, Cristina i Elena i alguns dels néts, no ha viatjat als Emirats Àrabs Units a visitar-lo. A Espanya Joan Carles I només té pendent l’examen dels inspectors d’Hisenda per certificar que les dues regularitzacions fiscals que va fer són «completes i veraces», però a Londres encara no s’ha resolt el procés que va iniciar Corinna Larsen contra ell per espionatge i assetjament. S’espera que la Zarzuela faci pública una foto, que serà històrica, del retrobament de Joan Carles I amb la família després del seu autoexili. Aquesta és la primera que li hauria agradat a Felip VI que es veiés d’aquesta primera visita, que hauria volgut que fos tranquil·la i sense tantes càmeres. Però «sobre el rei Joan Carles no mana ningú», admetia un membre del Govern.