El supremacista de Buffalo va amplificar la seva matança a través de les xarxes

Tot estava planejat. Dissabte passat, 14 de maig, Payton Gendron es va posar un vestit militar, va agafar la seva arma automàtica i va pujar al cotxe per dirigir-se al Tops Friendly Market, un supermercat situat en un barri predominantment negre de Buffalo, als Estats Units. Abans havia activat la càmera connectada al seu casc per retransmetre com disparava i assassinava a sang freda 10 persones. En el seu moment de màxima audiència, el directe emès per Twitch va reunir només 22 espectadors. Sis dies després, el vídeo de la matança s’ha propagat pels racons més foscos d’internet i acumula milions de visualitzacions. Aquest atemptat terrorista torna a posar en relleu com el supremacisme blanc utilitza les xarxes socials per amplificar la seva propaganda i captar així nous adeptes a la seva causa. A més, el presumpte autor de la massacre va penjar a internet un manifest racista de fins a 180 pàgines amb les seves intencions.