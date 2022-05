La verola del mico s’expandeix i l’OMS demana iniciar el rastreig

Itàlia i Suècia es van convertir ahir en els últims països a notificar casos de verola del mico, després dels registrats a Gran Bretanya, Espanya, Portugal i els Estats Units. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat que es rastregin els contactes de l’onada de casos. La malaltia, que es pot transmetre de persona a persona mitjançant aerosols, contacte corporal estret o compartint roba de llit o objectes contaminats, es dóna a l’Àfrica Central i Occidental.

Segons l’Agència de Salut Pública sueca, ahir hi havia una persona infectada a la zona d’Estocolm. «La persona infectada amb el virus a Suècia no està greument malalta, però està rebent tractament –va anunciar l’experta en malalties infeccioses Klara Sonden en un comunicat–. Encara no sabem on es va infectar la persona. La investigació sobre això està en curs».

També es va detectar un primer contagi de verola del mico a Itàlia. El cap de salut de la regió del Laci, Alessio D’Amato, va anunciar a Facebook que el cas havia estat confirmat a l’Institut Nacional de Malalties Infeccioses d’Itàlia. L’agència de notícies ANSA va informar que l’home infectat havia tornat d’un viatge a les Illes Canàries i estava aïllat en un hospital de Roma.

L’OMS, que continua ocupada amb la pandèmia de coronavirus, ha demanat que es rastregin els contactes de l’onada de casos. Fins ara, quatre països d’Àfrica han notificat casos el 2022: Camerun, República Centreafricana, República Democràtica del Congo i Nigèria. La infecció es considera endèmica a la República Democràtica del Congo, on es va descobrir per primer cop en humans el 1970. Els ciutadans i les clíniques han d’estar atents i fer que el personal especialitzat examini les erupcions cutànies inusuals, va alertar l’OMS. Si se sospita la verola del mico, els pacients han de ser aïllats.

Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units van anunciar dimecres que una persona d’aquell país havia estat infectada. La cadena canadenca CBC va informar que les autoritats sanitàries del Quebec estan investigant si la verola del mico s’hi ha estès després de rebre la notificació que un visitant de la província va ser confirmat posteriorment com un cas.

Múltiples casos a Europa

A Espanya, fins ahir, es van confirmar vuit infeccions a Madrid, mentre que a Portugal s’haurien infectat unes 20 persones. La majoria dels casos notificats fins ara corresponen a homes que han tingut contacte sexual amb altres homes. El nombre de casos detectats a Gran Bretanya és, per ara, de nou, segons va informar dimecres passat l’Autoritat de Salut i Seguretat del Regne Unit. El primer, detectat a principis de maig, va ser una persona que havia viatjat recentment a Nigèria. Les autoritats britàniques han aconsellat a la població, en particular als homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes, que estiguin atents a qualsevol lesió al seu cos. El virus sol provocar símptomes similars als de la verola, però més lleus.