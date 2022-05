Bany de masses en les regates sense explicacions

Crits de «Visca Espanya» i «Visca el rei» van rebre ahir Joan Carles I en arribar al Reial Club Nàutic de Sanxenxo. El rei emèrit es va desplaçar al port esportiu que porta el seu nom a bord del vehicle particular de Pedro Campos, amic personal del monarca i president del club, que organitza la tercera Regata del IV Circuit Copa d’Espanya 2022 classe 6M, en la qual el rei tenia la intenció de participar-hi. Finalment no ho va fer però sí que va navegar unes quatre hores.

Arribava acompanyat a més d’una de les seves filles, la infanta Elena, que un dia abans va anar a l’aeroport de Peinador per rebre l’excap de l’Estat en tornar a Espanya després de dos anys a Abu Dhabi. Aplaudiments i crits de les persones que s’hi van congregar -unes 400- van acompanyar l’emèrit mentre es fotografiava amb els patrons que participen en la regata i amb regidors del govern municipal. Joan Carles I va saludar els representants del club nàutic i la tripulació del seu vaixell, el Bribón, així com l’alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. També es va acostar a saludar algunes persones que el vitorejaven des de darrere de les tanques. I encara que la premsa li va dirigir nombroses preguntes, es va limitar a contestar: «Estic molt bé». En diverses ocasions es va emportar una mà al pit en senyal d’agraïment.

Segons van comentar regidors de Sanxenxo presents a la recepció, l’excap de l’Estat va fer broma que no veia tantes càmeres des del dia del seu casament. Es va declarar «molt content i sorprès» per l’acollida a la localitat. També la infanta Elena va escoltar alguns crits. Elena de Borbó, una vegada que el seu pare va embarcar per participar en la regata, va abandonar Sanxenxo per dirigir-se a Sevilla on va anar a una prova hípica. Després, l’emèrit va accedir a l’interior de les instal·lacions i, finalment, va decidir seguir la regata des del vaixell auxiliar, la zòdiac Cristina, en lloc de patronejar el Bribón.

Quan només feia unes hores que era a Sanxenxo després de dos anys fora d’Espanya, Joan Carles I ja es mostrava amb ganes de tornar-hi. Segons va explicar l’alcalde, l’emèrit li va traslladar que tornarà el 10 de juny per competir al Campionat del Món de vela de la classe 6mR, disciplina en què manté l’entorxat des del 2019. «Alcalde, com em preguntes això, he de defensar el meu títol», li va dir.