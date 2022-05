Biden torna a posar el focus en la Xina en el seu primer viatge a Àsia

La guerra oberta per Rússia a Ucraïna, abans la caòtica retirada de l’Afganistan, la lluita contra la desfermada inflació que llasta les perspectives demòcrates en les eleccions legislatives del novembre, la pandèmia de covid que torna a posar el país en alerta... L’agenda política del president dels Estats Units, Joe Biden, ha estat plena en els 16 primers mesos de mandat. No ha desaparegut mai del tot l’atenció a la Xina per part de l’Administració del demòcrata. I ara, quan Biden emprèn el seu primer viatge com a president a Àsia, torna a posar el seu focus prioritari en la tensa relació i la competició amb Pequín.

Hi haurà reunions amb el nou president sud-coreà, Yoon Suk Yeol, i el primer ministre japonès, Fumio Kishida, i Biden indubtablement intentarà ajudar a alleujar tensions que persisteixen entre Seül i Tòquio. Sobre la visita a Àsia planeja la tensió amb Corea del Nord. La Casa Blanca no descarta que Pyongyang pugui fer servir el viatge per realitzar una nova prova de míssils.