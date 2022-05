Els membres del G-7 es bolquen amb Ucraïna amb 18.700 milions d’euros

Les set economies més grans del planeta (G-7) porten mobilitzats aquest any 18.700 milions d’euros per sostenir Ucraïna. Així ho van anunciar els ministres de Finances del G-7 després d’una cimera organitzada per Alemanya -presidenta de torn del grup- celebrada dijous i ahir a Königswinter, als afores de Bonn.

En la trobada, les set potències econòmiques es van comprometre a donar suport al Govern de Kíev amb prop de 9.000 milions d’euros addicionals. Els diners serviran tant per comprar armament com perquè l’Estat ucraïnès pugui pagar els salaris de funcionaris i les jubilacions. «Estem al costat d’Ucraïna», va assenyalar l’amfitrió de la trobada, el ministre de Finances alemany, el liberal Christian Lindner. Aquest últim tram d’ajudes financeres no es compon només de subvencions, sinó també de garanties o crèdits que l’Estat ucraïnès haurà de tornar en els propers anys, van informar des del Ministeri de Finances alemany. Els Estats Units són els contribuïdors més grans -amb uns 7.000 milions d’euros-, seguits per Alemanya, amb gairebé 1.000 milions d’euros, i després per la resta de països del G-7: el Regne Unit, França, Itàlia, el Japó i el Canadà.