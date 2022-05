La Policia Nacional confiscava a Burgos, el passat 7 de maig, 20 quilos d'una droga que mai abans s'havia intervingut a Espanya. El seu nom és 4-CMC (4-clorometcatinona) i és similar a l'èxtasi. Tant en el seu aspecte com en l'efecte que produeix al consumidor. La policia neerlandesa intervenia al mateix temps, en un magatzem de Rotterdam (Països Baixos), 240 quilos d'una substància similar anomenada 3-MMC que també tenia com a destí Espanya. Si aquest últim carregament hagués arribat a destí, la policia no el podria haver qualificat com una partida de drogues. "No és el mateix vendre droga que vendre carn en mal estat. Si la substància en qüestió no està fiscalitzada a Espanya, com és el cas del 3-MMC que van intervenir a Rotterdam, no se li dona la categoria d'estupefaent. I aquest és el problema. L'única cosa que podem fer en aquests casos és retirar-la per un delicte contra la salut pública; com si fos carn en mal estat i no droga. Les condemnes en aquests supòsits, a més, són com quatre vegades més lleus", assegura el cap de la Secció 3a de la Brigada de Central d'Estupefaents (UDYCO) de la Policia Nacional.

Les autoritats alerten així d'una pràctica que sembla que va en augment en els últims temps a Europa: la introducció des d'Àsia de noves drogues sintètiques que no han estat fiscalitzades encara. És a dir, que no han estat incloses en els llistats de drogues per la Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefaents (INCB) ni pels governs locals. El que no estigui a la llista, no és il·legal.

Això porta als químics a produir noves substàncies amb lleus modificacions, per burlar les legislacions europees. Gravel, Flakka, Charge+, Bomba o Fals Èxtasi són alguns dels noms col·loquials que s'han consolidat entre els consumidors per referir-se a algunes d'aquestes noves drogues. El 4-CMC intervingut a Burgos és un vell conegut al Regne Unit, on porta el sobrenom de 'Fake ecstasy' i l'any passat va aconseguir uns preocupants nivells de consum a l'escena clubber britànica.

A Espanya sí que és una substància fiscalitzada, però tan sols de manera molt recent. Va ser el 2021 quan la van incloure en el llistat de drogues. Tota la que arribés abans d'aquest any, no podia ser considerada com a tal. I encara hi ha països a Europa en els quals aquest fals èxtasi no està inclòs en les llistes d'estupefaents. Eslovènia, Sèrbia o Estònia són alguns dels països en els quals el 4-CMC encara pot campar a plaer. "És ja una preocupació mundial", apunten des d'Estupefaents de la Policia Nacional.

Hi ha demanda

"Hi ha demanda d'aquesta mena de substàncies noves que encara no han estat fiscalitzades. No estan perseguides per la justícia i aquest fet seria el seu avantatge competitiu respecte a altres drogues similars. En el moment en el qual la substància està fiscalitzada i pot ser confiscada per la policia, deixa de tenir sentit i està condemnada a desaparèixer. Llavors es posen en marxa per produir unes altres que segueixin sense fiscalitzar".

Qui ho explica és Claudio Vidal, director de projectes d'Energy Control, una entitat dedicada a l'anàlisi de les substàncies estupefaents. Es refereix al 4-CMC de Burgos que, igual que el 3-MMC de Rotterdam, és una de les denominades 'catinones sintètiques'. Drogues estimulants que es presenten en pols o en cristall i tenen uns efectes similars a l'MDMA o l'èxtasi i d'administració per via oral o nasal tot i que també hi ha casos de consum injectat.

Es fabriquen principalment a la Xina, l'autèntic laboratori mundial dels psicoactius de laboratori. El segon major productor mundial és l'Índia. Els dos països tenen una potent indústria química i, a més, és fàcil adquirir precursors, les substàncies que després es barrejaran en el laboratori per fabricar la droga definitiva.

La premissa dels químics asiàtics és fabricar drogues que tinguin efectes similars als estupefaents coneguts però que no siguin detectables per la policia. Un treball d'alquímia amb l'objectiu de poder transitar per diversos països sense incórrer en un delicte de narcotràfic.

Una vegada produïdes "solen arribar per via aèria o en contenidors marins, en barrils de cartró de 25 quilos. La seva aparença és similar a la de les sals de bany", expliquen des de la UDYCO. Aquest és el problema al qual s'enfronta la policia per detectar-les: "Caben moltíssims barrils de sals de bany en un contenidor i no es poden analitzar tots".

Lituània, Rússia o Txèquia

"Els traficants busquen accedir a països on els controls no siguin ferris. No necessàriament Països Baixos, tot i que sí que és cert que és un país que continua tenint el sex appeal de ser la finestra de la droga a Europa i continua arribant-hi molta. Però la realitat és que els controls allà són exhaustius. Nosaltres hem pogut completar aquestes operacions gràcies a la bona col·laboració amb la policia neerlandesa. Hi ha altres llocs, com Rússia o Lituània, on els controls són molt més laxos" conclouen des de l'UDYCO. La República Txeca és un altre dels països on més droga sintètica arriba a Europa des d'Àsia.

És el 4-CMC una droga nova? En realitat és una substància creada la dècada passada. "Tenim constància de l'existència d'aquesta substància des de 2014. El 2017 vam veure alguns patrons de consum. Però des de 2018 ens han arribat molt poques mostres per analitzar. 4 o 5, no més. No és una substància de nova creació sinó alguna cosa que ja estava en el mercat", aclareix Claudio Vidal.

"Quan algú ingereix una substància desconeguda, en el millor dels casos no li pujarà. Que li hagin donat cafeïna tallada amb paracetamol com si fossin amfetamines. Aquest és el millor dels casos. També es donen casos en els quals succeeix tot el contrari: intoxicacions per alguna cosa que creien que era una droga i resulta que és una altra cosa. De tant en tant hi ha casos de festivals en els quals hi ha intoxicacions greus o mor gent, i no és rar que sigui precisament per això, perquè hagin comprat una substància nova creient que era èxtasi". Cal recordar que el 2012 a Espanya van morir 21 persones pel consum d'una variant de l'amfetamina; una modificació que va resultar tràgica.

El futur del control de les drogues sintètiques passa, segons la policia, per una espècie d'esmena a la totalitat: "La nostra proposta és que es fiscalitzin totes les 'catinones sintètiques'. Així no tindrem aquest problema. Si segueixen les coses com fins ara, els fabricants de drogues sempre etaran a l'avantguarda i nosaltres, tristament, per darrere. Aniran sortint drogues i caldrà esperar que les fiscalitzin. Durant aquest temps aniran circulant, sense que la gent sàpiga el que consum".