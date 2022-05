Ayuso llança un altre discurs molt dur contra Sánchez i el seu govern «autoritari»

Isabel Díaz Ayuso va tancar ahir al migdia el congrés del PP de Madrid amb un discurs molt dur contra el Govern de Pedro Sánchez i els seus socis, els d’Unides Podem i també els independentistes i nacionalistes.

A l’escenari, pocs minuts abans, Alberto Núñez Feijóo, el màxim líder dels populars, li havia demanat que no entrés a debats estèrils, però ella es va justificar en la seva estratègia d’atacar al cap de l’Executiu i continuar sent clau en la tasca d’oposició al Govern. «Tothom parla malament d’Espanya. Com no parlarem d’Espanya des de Madrid?», va dir.

Burla de Montero-Iglesias

La dirigent madrilenya considera que «el sanchisme busca problemes on no n’hi ha per a fabricar una realitat paral·lela» i va assegurar que en l’Executiu hi ha «els amics de les narcodictadures de les dictadures populistes», en referència als nexes entre Unides Podem i Veneçuela. A una de les ministres dels morats, Irene Montero (Igualtat), la va acusar de donar «lliçons de feminisme» quan el seu «major èxit polític és ser la parella de...», per Pablo Iglesias. El plenari del congrés del PP va aplaudir llargament.

Ayuso veu l’Executiu de Sánchez com un «Govern infantiloide», que omple el cap de les seves idees «a persones benintencionades». «És el Govern més autoritari i menys lleial als espanyols», va afirmar. «El socialisme subvenciona la pobresa: no acaba amb ella. I no gestiona serveis públics: gestiona sentiments i fa a la gent manipulable», va continuar.

Després d’aquesta descripció «de la realitat», Ayuso li va demanar a Feijóo, que l’escoltava des de la primera fila, que no cedeixi i doni la batalla cultural. «El centredreta no pot deixar que l’esquerra perverteixi fins a les paraules i passar només després a arreglar l’economia mentre s’estableixen les transformacions ideològiques de l’esquerra. El PP ha de deixar el seu segell, el de les seves conviccions i idees a la realitat», va reclamar.

Abans de baixar de la tribuna, la dirigent del PP madrileny va voler deixar clar que el seu objectiu és tornar a guanyar en les autonòmiques de l’any que ve i que el seu desig és que Feijóo faci el mateix a Espanya.