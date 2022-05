L’emèrit assisteix a un partit del seu nét Pablo amb el Barça B d’handbol

La tornada del rei emèrit a Espanya està tenint una repercussió desmesurada. Si ja va ser multitudinària la seva rebuda a Sanxenxo, on va arribar dijous passat, Joan Carles I va visitar ahir un pavelló Municipal de Pontevedra que estava ple a vessar per veure un partit d’handbol en què jugava el seu nét Pablo Urdangarin.

El fill de la Infanta Cristina i Iñaki juga en el filial del FC Barcelona, que ahir s’enfrontava al Club Cisne Colegio Los Sauces en el penúltim partit de la competició de la Divisió de Plata.

Joan Carles I va decidir presenciar el duel després de ser cancel·lada finalment la regata en què havia de participar per motius de falta de vent. Amb tot, es va poder veure l’exmonarca navegant abans de l’anunci de la suspensió a bord del Bribón.

Després d’acabar el partit, Joan Carles I i Pablo Urdangarin es van abraçar i es van saludar amb un petó a la galta. Nét i avi vivien un moment molt íntim, tot i estar envoltats de la resta d’espectadors del Pavelló Municipal de Pontevedra. Pablo Urdangarín sostenia la mà del seu avi, que somreia orgullós per haver pogut gaudir del talent del seu nét malgrat que el seu equip va perdre el partit, segons Europa Press.

La tornada del rei emèrit ha despertat tant reaccions de suport, com la mostrada pels veïns de Sanxenxo que el van aplaudir i van corejar el seu nom, com de rebuig, com la protesta antimonàrquica protagonitzada per col·lectius nacionalistes sota el lema «Galícia no té rei».

Així, desenes de persones, convocades per col·lectius nacionalistes, es van manifestar i van criticar tant el retorn de Joan Carles I com «la impunitat» amb la qual actua i el tracte que li han dispensat aquests dies les autoritats locals.

També des del Govern es van repetir les crítiques cap a la seva figura i especialment dures van ser les del ministre de Consum i coordinador federal d’Izquierda Unida, Alberto Garzón, que es va referir al rei emèrit com a «delinqüent acreditat» i «lladre» . Tot i això, va voler treure importància a les «diferències» dins de l’executiu arran d’aquest assumpte i va negar haver rebut alguna «observació crítica» per la seva postura.

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, va lamentar que Joan Carles I hagi tornat a Espanya «sense haver donat les explicacions» sobre els seus negocis que creu que «la ciutadania mereix», segons Efe.