Durant mesos Facebook i altres plataformes com Twitter o Youtube han anat amb penes i treballs esquivant l'escrutini intensificat davant les informacions que en els últims anys han sigut actors clau en la propagació de notícies falses i desinformació i una eina utilitzada per diferents actors -incloent-hi estats- per interferir en processos democràtics com el referèndum del brexit o les eleccions presidencials dels Estats Units. La fugida, almenys per a Facebook, s'acaba.

La companyia fundada per Mark Zuckerberg és a la picota des que dissabte The New York Times i The Observer van revelar que Cambridge Analytica, una empresa que va treballar per a la campanya de Donald Trump, va fer un ús indegut de dades de 50 milions d'usuaris de la xarxa social. I la pressió política, de regulació i d'experts en privacitat està arribant a cotes fins ara inèdites.

Explicacions i alguna cosa més

A les dues bandes de l'Atlàntic es reclamen explicacions, i alguna cosa més, a Facebook. Als EUA la Comissió Federal de Comerç ha obert una investigació per determinar si la companyia (que insisteix que la vulneració de l'ús de dades ha sigut responsabilitat exclusiva de Cambridge) ha violat un acord que va firmar el 2011 en què es comprometia a garantir la privacitat dels seus usuaris.

Al Congrés de Washington, tant des de la bancada republicana com des de la demòcrata, s'intenten organitzar compareixences. Però a més agafen força les veus que ja reclamaven des de fa temps que es posi finalment alguna mena de límit legislatiu a les operacions de la companyia. “Això és una prova que el mercat de la publicitat política on line és essencialment el salvatge Oest”, ha dit el senador demòcrata Mark Warner, vicepresident del Comitè d'Intel·ligència. “Sigui permetent als russos comprar anuncis polítics o ampli microtargeting basat en dades d'usuaris aconseguides il·lícitament, és clar que, si es deixa sense regular, aquest mercat seguirà sent propens a l'engany i a la falta de transparència”.

Al Regne Unit el Parlament també exigeix respostes i, aquesta vegada, les volen sentir directament de Zuckerberg, que fins ara ha delegat en càrrecs inferiors de la companyia per a diverses compareixences tant a Londres com a Washington. “Les respostes dels seus treballadors han minimitzat consistentment el risc i han enganyat el comitè”, li ha escrit en una carta Damien Collins, president d'un comitè davant el qual han testificat aquests treballadors, que demana una resposta abans del dia 26. “És hora de sentir un alt executiu amb prou autoritat per donar informació ajustada d'aquest catastròfic error del procés. Espero que sigui vostè”.

També el Parlament Europeu vol escoltar el milmilionari. El seu president, Antonio Tajani, ha escrit al seu compte a Twitter que “Facebook ha d'aclarir davant els representants de 500 milions d'europeus que la seva informació personal no està sent utilitzada per manipular la democràcia”. Mentrestant, la comissionada de Justícia de la Unió Europea, Vera Jourova, ha explicat que demanarà més clarificacions de Facebook i parlarà del que ha passat en les seves reunions aquesta setmana a Washington amb el fiscal general i el secretari de Comerç dels EUA.

Zuckerberg, desaparegut

Ni la pressió creixent ni el daltabaix que Facebook està patint a la borsa (on dilluns les seves accions van caure gairebé un 7% i va perdre 36.000 milions de dòlars i aquest dimarts també queien un 4%) han sigut per ara suficients perquè Zuckerberg parli en públic. I tampoc s'esperava que participés en una reunió convocada per a aquest dimarts amb els treballadors de la companyia, des d'on se segueixen filtrant notícies de tensions i ansietat.

No obstant, sí que ha donat algunes explicacions el vicepresident de la companyia, Paul Grewal, en un comunicat als mitjans. "Si aquests informes són certs, és un abús greu de les nostres regles. Totes les parts involucrades, incloent-hi SCL Group / Cambridge Analytica, Christopher Wylie i Aleksandr Kogan, ens van certificar que havien destruït les dades en qüestió", ha assegurat.

The New York Times, per exemple, va revelar dilluns que Alex Stamos, el directiu encarregat de seguretat, ha sigut apartat de les seves funcions, encara que seguirà a l'empresa fins a l'agost. I en aquest moviment bateguen les discrepàncies internes que des de fa temps es viuen a Facebook sobre com abordar el paper que la xarxa va jugar en la ingerència de Rússia en les eleccions nord-americanes. Stamos volia més obertura i transparència. Va xocar amb altres directius, incloent-hi la directora d'operacions, Sheryl Sandberg.

“La gent que té com a missió protegir l'usuari sempre ha de lluitar contra la gent que té com a missió fer diners per a la companyia”, li ha explicat al diari Sandy Parakilas, que va treballar a Facebook fins al 2012 i ara assessora el Centre per a Tecnologia Humana. Mentrestant, Tavis McGinn, que va dirigir els esforços de la xarxa per cuidar la reputació dels seus directius cinc mesos l'any passat, ha declarat que “a Facebook li importa tant la seva imatge que els executius no volen sortir en públic i dir tota la veritat quan les coses surten malament". ¿El problema? "Si no ho fan perjudiquen la seva imatge”.