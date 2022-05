Feijóo confirma en els càrrecs els portaveus de Casado: Gamarra, Maroto i Montserrat

El manteniment de Cuca Gamarra com a portaveu al Congrés es donava per fet des del principi. La nova secretària general del PP triada per Alberto Núñez Feijóo seguirà en aquest lloc per protagonitzar els cara a cara de cada dimecres amb Pedro Sánchez. Menys clar ho tenien els dirigents conservadors amb Javier Maroto, portaveu al Senat, i Dolors Montserrat, al Parlament Europeu. Tot i això, fonts de la direcció de la formació van fer saber ahir que Feijóo ha decidit confirmar tots tres en els seus llocs. Gamarra, Maroto i Montserrat van ser elegits per a aquests càrrecs per l’expresident del PP Pablo Casado.

Gamarra s’ha anat guanyant la confiança del nou líder des de finals de març, quan va ser elegida com a coordinadora general per fer la transició entre l’etapa casadista i el congrés que va entronar Feijóo. Maroto haurà de fer un lloc al Senat el seu cap, ja que el màxim dirigent del PP serà elegit senador per designació autonòmica en els propers dies. Montserrat, per la seva banda, continuarà al Parlament Europeu. Feijóó va convocar per a avui una reunió del comitè executiu nacional i en aquesta trobada es coneixerà l’organigrama complet del partit i tots els segons esglaons.