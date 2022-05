L’FBI ha llançat aquest dilluns una ordre de recerca i captura contra Alejandro Cao de Benós, president de l’Associació d’Amistat amb Corea del Nord, per «conspirar» a favor del Govern de Pyongyang perquè es pogués saltar algunes de les sancions imposades pels Estats Units.

D’acord amb la nota emesa per l’FBI, Cao de Benós, en col·laboració amb «un ciutadà nord-americà», hauria maniobrat per «proporcionar il·legalment serveis de tecnologia ‘blockchain’ i criptomonedes» a Corea del Nord, i violaria així la llei de poders econòmics d’emergència internacional (IEEPA). A finals d’abril, la justícia ja va acusar aquest controvertit activista, originari de Tarragona.

Cao de Benós hauria reclutat un expert nord-americà en criptomonedes organitzant un conferencia sobre aquest assumpte que va tenir lloc a Pyongyang a principis del 2018, així com el viatge d’aquesta persona a la capital nord-coreana l’abril del 2019, «i hauria violat les sancions dels EUA».

El FBI ha emitido una orden de busca y captura a Alejandro Cao de Benos. pic.twitter.com/rBlhwBv3SE — Tirano y Lo Que Surja 𓂆 🇵🇸 🕊️🇺🇦🤝🏼🇷🇺 (@Chongxi_Bai) 23 de mayo de 2022

Acusat d’ajudar Pyongyang

«Cao de Benós suposadament va coordinar l’aprovació del Govern de Corea del Nord per a la participació de l’expert en la conferència i va continuar conspirant després per portar a terme la celebració d’una segona sobre criptomonedes el 2020», assenyala la nota de l’FBI.

L’FBI facilita una llista detallada sobre la seva descripció, lloc de residència i fins i tot inclou els noms coreans amb què també és conegut Cao de Benós, Cho Son Il i Jo Seon Il.

Per la seva banda, Cao de Benós ha utilitzat les seves xarxes socials per mostrar la seva estranyesa per tot aquest enrenou i ha explicat que es troba a Jerusalem. «No sé per què avui tothom em busca. Soc a Jerusalem, al costat del Gólgota menjant-me un durum de falàfel», ha escrit a Twitter acompanyant el missatge amb una fotografia d’aquest plat. Es desconeix si és realment el seu parador.