L’alcalde de la ciutat de Nova York, Eric Adams, ha declarat aquest diumenge l’estat d’emergència a causa de l’<strong>escassetat de fórmula infantil</strong>tant a la metròpoli com a tot el país.

Davant la falta de subministraments –per la qual cosa el president dels Estats Units, Joe Biden, va ordenar la posada en marxa d’una operació internacional de transport del producte des d’Europa– l’alcalde ha donat permís al Departament de Protecció al Consumidor i al Treballador per evitar la disparitat i l’augment de preus.

«L’escassetat de fórmula infantil a tot el país ha causat un dolor i una ansietat inimaginables per a les famílies de Nova York, i hem d’actuar amb urgència», ha declarat Adams en el comunicat, recollit per la cadena CNN.

L’alcalde ha estimat que més del 40% dels detallistes s’han quedat sense existències i els preus estan oscil·lant entre els 12 i els 20 euros per llauna depenent del lloc, segons la cadena.

El president Biden va acabar invocant dimecres una llei de producció especial per incrementar el subministrament enmig d’una ruptura gairebé total de la cadena de distribució.

Entre la pandèmia i el tancament al febrer d’una enorme planta de laboratoris Abbott, un dels principals productors de fórmula, per una investigació sobre les infeccions que van començar a patir de quatre nadons després d’ingerir el seu producte, centenars de famílies nord-americanes s’han quedat sense accés a la llet.

Biden també ha autoritzat el Departament de Defensa a utilitzar avions comercials per transportar per aire subministraments de fórmula que compleixin amb els estàndards federals des de l’estranger, en la qual cosa la Casa Blanca anomena operació ‘Fly Formula’.

LA LLET DE FÓRMULA PER A NADONS ARRIBA ALS EUA

Un carregament de 35 tones de llet de fórmula per a nadons ha arribat aquest diumenge a Indianapolis en un avió militar nord-americà procedent de la base aèria de Rammstein, a Alemanya per fer front a una escassetat.

La llet de fórmula per a nadons es distribuirà a les zones del país on hi ha més necessitat, segons ha confirmat un funcionari de l’Administració Biden a la cadena nord-americana CNN.

Un total de 132 palets de llet infantil que procedien de Zuric (Suïssa), van ser transportats per camió a Alemanya, on es van enviar per avió als Estats Units.

Biden ha anunciat els preparatius d’un segon vol per transportar 114 palets de la fórmula especial per a nadons.

«L’Administració Biden-Harris ha treballat sense parar per augmentar la producció de preparats per a lactants i mantenir les lleixes de les botigues proveïdes durant la retirada voluntària d’Abbott Nutrition», ha explicat la Casa Blanca en un comunicat.