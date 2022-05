El 'tusi' o cocaïna rosa és la droga que, popularment, s'ha associat a la classe alta, a les festes d'elit i a la prostitució de luxe i un gram d'aquest estupefaent costa al voltant d'uns 100 euros.

"El 'tusi' és un psicoestimulant venut de manera il·legal en molts països del món, entre ells Espanya, i el consum del qual genera alteracions orgàniques importants que posen en risc la salut dels seus consumidors", tal com defineix el portal web de Psicología y Mente.

És una droga de tipus feniletilamina, que es ven en forma de pols similar a la cocaïna, però de color rosa en lloc del blanc.

Efectes i origen

Està formada per una substància estimulant els efectes de la qual com a droga d'ús recreatiu són encara poc coneguts. Sembla caracteritzar-se per induir al·lucinacions visuals i auditives, a més de per elevar l'estat d'ànim d'una forma similar a la manera en què ho fa l'MDMA.

A diferència de la cocaïna que els seus efectes tenen a veure, sobretot, amb l'alta activació del sistema nerviós, la hipersensibilitat i la tendència a experimentar eufòria o ira.

L'origen del 'tusi' és sintètic i el seu ús és molt menys comú que el del crac o la cocaïna. Moltes vegades es consumeix barrejant-lo amb altres drogues com la ketamina (un anestèsic d'ús veterinari), l'MDMA i la cafeïna. També pot portar LSD (àcid) i comença a detectar-se, a més, la presència d'heroïna en algunes mostres per crear addicció.