El Rei mostrarà avui l’abast del trencament amb el seu pare

Felip VI va criticar públicament el seu pare, Joan Carles I, el març del 2020, quan va fer saber que renunciarà a l’herència que li pugui tocar quan aquest mori i li va retirar l’assignació que rebia a càrrec de les arques públiques. Després, la sortida de l’emèrit d’Espanya, pactada i negociada entre tots dos i el Govern, va revelar la gravetat de la crisi que vivia la institució monàrquica per les informacions sobre la seva fortuna oculta i la necessitat que l’actual Rei tenia de trencar amb el seu pare. Ara, amb el primer viatge de l’excap de l’Estat després de l’autoexili de gairebé dos anys, s’ha demostrat que la relació viu un altre moment de gran dificultat, ja que la visita ha transcorregut d’una manera molt diferent del que havia suggerit la Casa del Rei en els contactes establerts amb Joan Carles I i els seus interlocutors en les setmanes prèvies.

La Zarzuela va informar dimecres que l’emèrit viatjaria avui a Madrid «per estar» amb Felip VI, la reina Sofia «i altres membres de la seva família», sense concretar si hi assistiran la reina Letizia; l’hereva, Elionor, que estudia a Gal·les, o les filles, Cristina i Elena. Felip VI mostrarà en aquesta jornada transcendental per a ell fins a quin punt vol mantenir distàncies amb el seu pare, una vegada que ha vist que els ha desafiat a ell i al Govern (que li ha demanat, sense èxit, que doni explicacions als espanyols pels delictes comesos). El Rei ha comprovat que la primera visita s’ha convertit en un xou en un entorn lúdic (la regata de Sanxenxo, Pontevedra) i Joan Carles I ja ha fet saber que hi vol tornar el proper 10 de juny per a una altra competició nàutica.

El Rei, que es manifesta i comunica a través de «gestos», com assenyalen moltes vegades els seus assessors, ha de decidir els que vol fer avui. Haurà organitzat el Monarca un esmorzar per parlar amb calma o serà una breu visita? Es veurà la foto del retrobament? Es donava per fet que la Zarzuela faria pública la imatge, com en altres ocasions familiars importants (l’última, el 80è aniversari de Joan Carles I, el 2018), però un portaveu va avisar divendres que és «poc probable» que es doni a conèixer. L’absència d’aquesta fotografia oficial enviaria el missatge que Felip VI circumscriu la relació amb el seu pare a una cosa estrictament familiar, sense cap pes institucional. Tot i això, es tracta de la trobada entre dos monarques perquè podria haver-li retirat el títol de rei i no ho ha fet.

Són detalls d’organització que adquireixen una rellevància inusitada per la relació complicada entre un cap de l’Estat que té com a missió preservar el tron i un rei emèrit que s’ha convertit en el principal llast de la institució. I avui, en la porta d’entrada al recinte de la prefectura de l’Estat, que es troba a molta distància del Palau de la Zarzuela, es veurà la mateixa expectació que a Sanxenxo, amb desenes de càmeres i informació en directe als mitjans de comunicació.

Després de la visita a la família, Joan Carles I tornarà a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units), on resideix en una casa cedida per Mohammad bin Zayed Al-Naan, que des de fa uns dies és el president del país. Els trasllats en avió privat aquests dies són un altre focus de problemes, ja que vulnera les normes que el seu fill va imposar a la família reial, per les quals es prohibeix acceptar regals que superin els usos socials o de cortesia.

«Pregunta, pregunta tu»

L’emèrit va passar ahir l’últim dia de regates i va tornar a rebre desenes de preguntes de la premsa que el seguia a tot arreu. Al matí, una periodista es va interessar per saber si tenia ganes de veure la família i va respondre: «Pregunta, pregunta tu. Jo sóc aquí a Sanxenxo». I va deixar el bastó i va fer el senyal de la victòria. La resposta, en què es podria veure cert desaire, va ser hores després més concreta. En abandonar el club va assegurar que té «moltes» ganes de viatjar a Madrid per rebre «moltes abraçades i veure la família». Felip VI decidirà si comparteix la imatge.