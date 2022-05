Ucraïna sospita que Rússia està utilitzant una nova arma en la guerra: les armes làser. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, creu que l’Exèrcit rus està «debilitat» i que estaria utilitzant aquestes armes làser per estalviar míssils.

Les armes làser són nous prototips de canó làser. És a dir, un làser genera un raig de llum i són capaços de fer caure drons de l’enemic a cinc quilòmetres de distància, en qüestió de segons.

El vice primer ministre rus, Iuri Borisov, ja va parlar dels canons làser Peresvet, capaços d’encegar els sensors d’armes i satèl·lits enemics a 1.500 quilòmetres de distància, i va assegurar que «ja són operatius a Ucraïna». A més, va insinuar que l’Exèrcit rus ja havia recorregut a una nova generació d’arma làser. Es diu Zadira i és tan poderosa que transportada en un vehicle pot arribar a objectius a cinc quilòmetres de distància.

Es tracta d’un arsenal que Rússia hauria desplegat per contrarestar l’arribada d’armes occidentals. L’ús d’aquestes armes pot encegar soldats i civils està prohibit per una convenció firmada per 109 països, incloses Rússia i Ucraïna.