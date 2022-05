«No tinc por a ningú ni a res». Amb aquestes paraules, Alejandro Cao de Benós va rebutjar ahir les acusacions de «conspirar» per ajudar Corea del Nord a esquivar les sancions econòmiques que han portat l’FBI a emetre una ordre de recerca i captura contra el controvertit activista polític originari de Tarragona.

En un directe al seu canal de Twitch, l’autoproclamat representant occidental del règim subjugat per Kim Jong-un va negar els càrrecs que se li atribueixen des dels Estats Units. «Si s’esperen que pressionant-me d’aquesta manera o posant-me en un cartell a la cantina m’espantaran, serà que no», va assenyalar durant la seva retransmissió a la plataforma.

La justícia nord-americana va avançar a finals d’abril que Cao de Benós s’hauria «suposadament coordinat amb Pyongyang per reclutar un expert en criptomonedes que proporcionés assistència al govern nord-coreà per eludir les sancions imposades per Washington.

Eludir les sancions

L’FBI va detallar ahir que l’activista polític català, president de l’Associació d’Amistat amb Corea del Nord, hauria facilitat el viatge a Pyongyang del nord-americà Virgil Griffith, que l’any passat va ser condemnat a més de cinc anys de presó i a una multa de 100.000 dòlars després de declarar-se culpable d’haver mirat d’ajudar el règim mitjançant l’ús del Blockchain. La capital nord-coreana va acollir un congrés sobre el potencial d’aquestes tecnologies descentralitzades.

Comunicado respecto a la acusación y persecución de los Estados Unidos: pic.twitter.com/JIYmIwcqR9 — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) 24 de mayo de 2022

Cao de Benós ha reiterat que l’acusen «d’una cosa falsa» i que es troba a Espanya, ja que fa sis anys que el seu passaport està «retingut provisionalment». El 2016, va ser detingut per la Guàrdia Civil en el marc d’una operació sobre tràfic d’armes. A casa seva es van trobar quatre pistoles i 2.000 cartutxos comprats al mercat negre. El seu cas segueix als jutjats.