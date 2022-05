Cadena perpètua per al primer soldat rus jutjat per crims de guerra

El primer soldat rus acusat de crims de guerra a Ucraïna, Vadim Shishimarin, va ser condemnat ahir a cadena perpètua per un tribunal ucraïnès per l’assassinat d’un civil a la regió de Sumi, al nord del país, segons l’agència de notícies Ukrinform. Shishimarin, de 21 anys, es va declarar culpable de la mort d’un home desarmat que empenyia una bicicleta mentre parlava per telèfon. L’incident va tenir lloc el 28 de febrer passat, quatre dies després de l’inici de l’ofensiva de Rússia contra Ucraïna.

El Tribunal del Districte de Solomianski, a Kíev, va declarar culpable el processat d’acord amb l’article 438 del Codi Penal d’Ucraïna, relatiu al maltractament o la mort de presoners de guerra o civils. Va considerar, a més, que el soldat havia incorregut en homicidi premeditat i li va aplicar la màxima pena prevista per a aquest càrrec, la de cadena perpètua. Aquest article contempla penes de presó per «tractament cruel de presoners de guerra o civils o qualsevol altra violació de les normes de la guerra reconegudes pels instruments internacionals acceptats pel Parlament ucraïnès». Les penes quan aquests actes comporten el càrrec d’assassinat oscil·len entre els 10 anys de presó i la cadena perpètua.