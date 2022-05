Almenys tres persones van morir assassinades aquest dilluns a Guatemala durant un atemptat perpetrat a trets al nord de la capital del país centreamericà. El cos dels Bombers Voluntaris de Guatemala va informar sobre la mort de les tres persones tirotejades i també sobre dues més que van resultar ferides en l’atac armat i van ser traslladades a un hospital.

L’atemptat va tenir lloc en un barri al nord de la Ciutat de Guatemala, específicament a la zona 18 de les 25 que componen la Ciutat de Guatemala. Les víctimes mortals de l’atac van ser dues dones i un home que «eren a l’interior» d’una vivenda de la zona. Un altre home i una altra dona «van ser traslladats» a un hospital «amb diverses ferides de projectil d’arma de foc en diferents regions del cos», van precisar els Bombers Voluntaris. Les circumstàncies en les quals es van registrar els assassinats estan sent investigades per les forces de seguretat i el ministeri públic, que no s’han pronunciat encara.

Guatemala és una de les 20 nacions més violentes del món, segons organismes internacionals, i durant el 2021 va comptabilitzar en total 4.078 assassinats, un 16,5% més que els 3.500 reportats el 2020. D’acord amb xifres oficials, el país que presideix Alejandro Giammattei comptabilitza 11,2 assassinats diaris, és a dir, pràcticament un homicidi cada dues hores.

El 8 de maig, els cadàvers de quatre integrants d’una família que estava desapareguda des del 4 de maig van ser localitzats en una comunitat remota del nord de Guatemala. La família residia al municipi de San José Atescatempa, al departament oriental de Jutiapa, fronterer amb El Salvador.

Durant els primers quatre mesos del 2022, els homicidis a Guatemala van augmentar un 16% en comparació amb el mateix període del 2021, d’acord amb dades de l’Institut Nacional de Ciències Forenses (Inacif).