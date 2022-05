El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar aquest dimarts que els líders de Suècia i Finlàndia, dos països que han demanat la seva adhesió a l’OTAN, seran presents a Madrid el mes de juny amb motiu de la cimera de l’Aliança. Sánchez va avançar aquesta presència en la seva intervenció davant el plenari del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, on va ressaltar la importància d’enfortir l’OTAN davant el desafiament de Rússia després de la invasió d’Ucraïna.

La pròxima cimera de l’OTAN se celebrarà a Madrid els dies 29 i 30 de juny, i el cap de l’Executiu va remarcar que espera que en surti una unitat més gran entre la UE i l’Aliança Atlàntica.

En aquest context va informar que el seu Govern està organitzant un sopar informal entre els líders europeus, pertanyin o no a l’organització militar, i els de l’OTAN.

Al plantejar-li si Suècia i Finlàndia, dos països que han demanat la seva adhesió a l’Aliança, seran presents per tant a Madrid, va confirmar que així serà.

Assumpte clau a Madrid

Per Sánchez, la inclusió de Finlàndia i Suècia l’OTAN és molt important per a l’estabilitat de la Unió Europea i per al futur de l’Aliança. Va assegurar que entre els aliats hi ha un sentiment favorable a acollir aquests dos països i que Espanya està disposada a accelerar tot el tràmit parlamentari nacional perquè es converteixi en realitat.

Va dir que l’assumpte clau a Madrid serà així mateix la definició del nou concepte estratègic de l’OTAN per als pròxims anys, i hi va sumar l’atenció que creu que s’ha de prestar a la situació a l’Àfrica subsahariana.