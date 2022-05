Un suposat membre del grup terrorista Estat Islàmic (EI) va preparar plans per assassinar a l'expresident dels Estats Units George W. Bush i va arribar a viatjar a Dallas (Texas) per gravar vídeos al voltant del seu domicili, ha assegurat aquest dimarts la revista Forbes.

Segons aquest mitjà, el presumpte pla va ser descobert per l'FBI, que al març va emetre una ordre de captura contra el sospitós, un document que aquesta setmana ha estat desclassificat per un tribunal de l'estat d'Ohio i en el qual Forbes basa la seva informació. El suposat terrorista, que havia arribat als Estats Units el 2020 amb una sol·licitud d'asil pendent i el nom del qual no s'ha fet públic, presumptament esperava comptar amb el suport de diversos membres iraquians del grup per dur a terme l'assassinat.

Per aquest motiu, estava organitzant que aquests iraquians viatgessin a Mèxic amb visats de turista i per després creuar la frontera estatunidenca de forma irregular, segons hauria explicat a una persona que va resultar ser un informant de l'FBI, que també va interceptar comunicacions del sospitós a través de WhatsApp.

El suposat membre d'EI, que residia a Columbus (Ohio), hauria dit que volia assassinar a Bush en considerar-lo responsable de la mort de molts iraquians com a resultat de la invasió estatunidenca que l'aleshores president va ordenar el 2003, segons els documents vistos per Forbes.

L'home va arribar a viatjar el nombre de l'any passat a Dallas, on resideix l'expresident, per gravar vídeos al voltant del seu domicili i tractar d'organitzar l'operació.

Segons Forbes, es desconeix si el sospitós ha estat detingut o si està fugint i el Departament de Justícia no ha volgut fer cap comentari al respecte.