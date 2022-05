Zelenski reclama embargar actius russos per finançar la reconstrucció ucraïnesa

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, es va dirigir ahir als 2.500 líders econòmics i polítics reunits aquesta setmana a la cimera capitalista de Davos (Suïssa) per demanar-los, almenys, tres coses: l’embargament dels actius russos a tot el món per ajudar els afectats per la guerra a Ucraïna; la participació d’empreses i països en el procés de reconstrucció del país i l’obertura de corredors terrestres que permetin fer arribar a ports del Bàltic o del mar Negre els aliments bloquejats pel setge rus.

Zelenski va participar mitjançant videoconferència en la sessió inaugural de la reunió que el Fòrum Econòmic Mundial celebra des de fa 51 anys a la petita localitat alpina i que, en aquesta ocasió, ha estat convocada a la primavera, i no en les tradicionals dates nevades del gener, ja que així ho va aconsellar la propagació d’òmicron des de finals de l’any passat. Zelenski va ser rebut amb aplaudiments per uns assistents que, quan el van veure aparèixer a la gran pantalla del centre de convencions, van elevar els mòbils per fotografiar l’ocasió. «Tots els que estem aquí ens veiem afectats pel que està passant al seu país», li va dir Klaus Schwab, el fundador i amfitrió d’aquesta cimera, que, en aquesta edició, ha vetat la presència de Rússia. Zelenski va fer notar a l’auditori el fet que el local de la tradicional Casa de Rússia durant les darreres cimeres, al carrer més cèntric de Davos, ha quedat convertit aquest any en la «Casa dels crims de guerra russos», on Ucraïna exhibeix els abusos comesos contra els civils. En la seva presentació i diàleg amb Zelenski, l’amfitrió Klaus Schwab el va instar a dir «a cadascun dels presents» com podrien ajudar Ucraïna i el president d’aquest país va triar almenys tres missatges. «Les sancions han de ser màximes», va dir Zelenski. I en aquest sentit va demanar a la comunitat internacional que cessi tot el comerç internacional amb Rússia i s’utilitzin els actius congelats als seus dirigents i els oligarques propers al Kremlin per finançar la reconstrucció d’Ucraïna, una factura que va xifrar en més de 500.000 milions de dòlars. Després d’això, va convidar els presents a Davos a participar en el procés de reconstrucció d’Ucraïna. I per poder desbloquejar el comerç internacional dels aliments i evitar la crisi alimentària mundial, Zelenski va advocar per avançar en corredors terrestres que permetin que els productes ucraïnesos arribin a ports de Turquia o del Bàltic.