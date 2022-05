Casaments sota pena de mort

Aneesa (24 anys) i Urooj (21 anys) es van negar a iniciar els tràmits burocràtics perquè els marits a qui les havien encadenat poguessin viatjar a Espanya. El seu pare, en desacord amb el mode de vida que duien les seves filles a Terrassa, les va unir amb dos cosins: l’un era fill d’un germà i l’altre, fill d’una germana. L’enllaç va ser per telèfon, segons va explicar el cònsol del Pakistan a Barcelona, Mirza Salman. La llei islàmica ho permet, com consenteix també la unió entre cosins. Però per a Aneesa i Urooj el seu era un estat civil virtual mentre seguien a Espanya, que va esdevenir aterridorament real quan van volar al Pakistan: les dues dones van acabar torturades i assassinades pels seus germans, els seus cosins i un oncle quan es van oposar presencialment a fer realitat aquests matrimonis, portant els seus cònjuges a Catalunya.

Com es va gestionar aquest enllaç o en quines condicions les joves van viatjar al Pakistan, són qüestions sobre les quals els Mossos d’Esquadra han preguntat al pare de les dues víctimes. Però poca cosa més pot fer la policia catalana. Les dues dones no tenien la nacionalitat espanyola i el crim va passar al Pakistan, remarquen fonts policials. Tot el que poden fer les autoritats espanyoles és posar-se a disposició de la justícia pakistanesa, per si aquesta requereix que el pare sigui extradit o desitja crear una comissió rogatòria perquè els investigadors catalans investiguin el que va passar a territori espanyol. Aneesa i Uroj van viatjar al Pakistan i es van reunir amb els marits la setmana passada. També hi eren presents tres germans -dos segons el consolat- i la seva mare. Els germans, els nous marits i un oncle van ser els qui les van torturar i van acabar matant. Tots sis són a la presó i, segons explica Salman, afronten penes de més de 25 anys.

Avís dels veïns

La policia va saber què estava passant per l’avís dels veïns, no per la família. Quan els policies van anar al domicili de Gujrat -en una zona pobra, analfabeta i més violenta que la resta del país i d’on procedeixen la majoria de migrants que habiten a Catalunya- les joves ja estaven mortes.