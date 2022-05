El CNI podrà informar al jutge de l’espionatge a Pedro Sánchez amb Pegasus

El Govern va fer ahir un pas important perquè la justícia pugui investigar l’espionatge amb Pegasus a Pedro Sánchez. El Consell de Ministres va habilitar els funcionaris del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i la seva actual directora, Esperanza Casteleiro, i l’anterior, Paz Esteban, a «compartir la informació que coneguin amb la justícia» perquè el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, encarregat de les diligències relatives als atacs als mòbils del president del Govern, així com dels ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska i l’intent d’agressió a Luis Planas, pugui continuar amb la instrucció de la causa.

Atès el caràcter secret de certs documents i l’assumpte dels quals tracta, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional es va veure obligat a sol·licitar al Consell de Ministres la seva desclassificació, en cas que n’hi hagi, per poder-hi accedir, així com per procedir a certes declaracions amb les quals avançar en les seves perquisicions sobre l’origen de l’atac patit pels membres del Govern. L’executiu només va poder habilitar els membres del CNI, on s’integra el Centre Criptològic Nacional, perquè aclareixin tots els extrems que coneguin.