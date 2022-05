Els Estats Units no renovaran l’exempció que permetia processar cas per cas, a través d’entitats nord-americanes i internacionals, els pagaments del deute de Rússia, que expira aquest dimecres i que havia permès al gegant euroasiàtic esquivar el seu primer default en moneda estrangera des del 1918. «L’OFAC no renovarà les disposicions emeses que vencen el 25 de maig del 2022 a les 12.01 EDT (18.01 hores de Madrid)», va anunciar l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC), adscrita al Departament del Tresor dels Estats Units.

