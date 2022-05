Un estudiant mata dos docents i 19 menors en un col·legi de Texas

L’horror de les armes de foc no s’acaba als Estats Units. En un país on la matança a l’escola de Sandy Hook va marcar el 2012 un dels punts més foscos en aquesta infàmia, amb 26 morts, incloent-hi nens de cinc i sis anys, ahir la tragèdia va tornar a una altra escola primària, en aquest cas a Uvalde, una petita localitat de 16.000 habitants a Texas. Allà un tiroteig comès per un jove local va deixar 19 nens morts i dos docents també morts, segons va confirmar el governador estatal, Greg Abbott.

L’autor de la matança, que hauria mort per trets de la policia, va ser identificat per Abbott com un jove de 18 anys originari d’Uvalde, situat a uns 140 quilòmetres a l’oest de San Antonio, a prop de la frontera amb Mèxic. Segons va explicar el governador, el sospitós va aparcar el cotxe a l’aparcament de l’escola Robb Elementary i va entrar a l’escola armat amb una pistola i possiblement un rifle. «Va disparar i va matar horriblement, de forma incomprensible, 19 estudiants i dos docents», va dir Abbott.

En una altra breu roda de premsa, la policia local va explicar que treballen amb la hipòtesi que l’autor va actuar en solitari. Segons van assegurar, hi ha ferits a més de les víctimes mortals i a l’hora de tancar aquesta edició encara no havien estat notificades totes les famílies de les víctimes i ferits. Tampoc no hi havia informació sobre la potencial motivació de l’autor de la massacre, que va actuar en una escola amb una mica menys de 600 estudiants. El districte escolar al qual pertany el centre és un 80% hispà, segons dades ofertes per CNN.

El president dels EUA, Joe Biden, que estava tornant del viatge per Àsia, va ser informat de les notícies del tiroteig, segons va dir la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. «Les seves oracions estan amb les famílies impactades per aquest horrible esdeveniment», va dir també la secretària de premsa. Aquest tiroteig, el número 212 aquest any als Estats Units segons les dades del Gun Violence Archive, va arribar deu dies després de la matança racista comesa en un supermercat a Búfalo, Nova York, per un supremacista blanc. És també, segons dades facilitades per NPR, l’incident número 27 amb armes de foc que es produeix dins d’un recinte escolar des de l’inici d’aquest any. Segons una base de dades de la publicació Education Week, hi ha hagut 118 episodis amb trets des de l’any 2018.