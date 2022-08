Va ser una fallada de lideratge i de judici la que va permetre celebrar festes il·legals a Downing Street en ple confinament. Aquesta és la conclusió de l’informe independent sobre l’escàndol del ‘partygate’.

«El lideratge, tant polític com oficial, ha d’assumir la responsabilitat d’aquests actes», afegeix l’informe. «Molts d’aquests esdeveniments no s’haurien d’haver permès».

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va rebre aquest dimecres l’esperat informe elaborat per la funcionària Sue Gray sobre les festes celebrades el 2020 i 2021 a Downing Street malgrat les restriccions imposades a les reunions socials per aturar la pandèmia de coronavirus. El mateix Johnson va participar en algunes, tal com han tret a la llum algunes fotografies publicades en els mitjans de comunicació.

El primer ministre i el titular d’Economia, Rishi Sunak, han sigut ja multats per prendre part en aquests esdeveniments socials, però aquesta crisi s’ha agreujat en els últims dies al fer-se públiques noves imatges en les quals es pot veure Johnson amb una copa a la mà.

D’acord amb els mitjans, l’informe de Sue Gray conté 37 folis i nou fotografies.

Johnson té previst fer una declaració davant la Cambra dels Comuns, al final de la sessió setmanal de preguntes al primer ministre a la Cambra baixa.

L’oposició laborista ja ha demanat la dimissió del cap del Govern per aquest escàndol, sobretot si es confirma que Johnson va enganyar deliberadament el Parlament sobre aquestes festes.