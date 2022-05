La llei audiovisual podria no ser aprovada per una esmena del PSOE

El projecte de llei de Comunicació Audiovisual no deixa de provocar maldecaps al Govern. A escasses 24 hores que es voti al ple del Congrés i després d’una tramitació d’alt voltatge, la norma està en dubte després que el PSOE hagi introduït una esmena que beneficiaria les grans productores, com Mediaset o Atresmedia. Unides Podem, EH Bildu o Más País van mostrar ahir públicament el seu rebuig a aquesta modificació i van avisar que no és segur que donin suport a la llei. «Suposa un canvi de fons al sector i entrega la producció audiovisual al duopoli televisiu», va destacar ahir el portaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, que va retreure als seus socis que modifiquessin «l’acord assolit en el Govern».