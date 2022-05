Es reien d’ell a l’escola perquè tartamudejava i perquè els seus pares passaven problemes econòmics. És part del passat de Salvador Ramos, el noi de 18 anys que ha assassinat 19 estudiants i dos professors en una escola primària a la localitat d’Uvalde, a Texas (EUA). Una infància marcada pel bulling del qual donen compte ja mitjans nord-americans com The Washington Post i la cadena CNN. Va actuar en solitari i, abans d’acudir a l’escola per cometre la matança, va disparar a la seva àvia.

Un dels seus amics, Santos Valdez Jr., ha explicat al diari nord-americà que era amic de Ramos fins que «el seu comportament es va començar a deteriorar». Faltava diversos dies seguits a les classes de secundària i un dia va aparèixer amb la cara plena de talls que s’havia fet –segons el testimoni– «per diversió». El noi pujava a les xarxes socials imatges de les seves armes, incloent el seu compte d’Instagram, @salv8dor_, tancat minuts després de conèixer-se la seva identitat. Han transcendit converses amb la usuària @epnupues, a qui Ramos va etiquetar a les publicacions en què mostrava els seus rifles, i a qui, abans del tiroteig, li va dir que li tornaria a escriure una hora després, malgrat que la noia, amb qui amb prou feines tenia relació, havia mostrat el seu rebuig a què el jove l’etiquetés a les fotos de les seves armes. El cap de Policia del Districte Escolar d’Uvalde, Pete Arredondo, va informar que l’atacant va ser abatut posteriorment pels agents després de cometre en solitari aquest crim «atroç». Arredondo va indicar que l’atac es va portar a terme contra el centre Robb Elementary School, on estudien menors d’entre 7 i 10 anys. Per la seva banda, el governador de Texas, Greg Abbott, va assenyalar en una altra roda de premsa que hi ha informacions que el presumpte autor del tiroteig hauria disparat contra la seva àvia abans d’anar a l’escola. «No tinc més informació sobre la connexió entre aquests dos tirotejos», va concloure Abbott, que no va oferir detalls sobre l’estat de salut de l’àvia de l’agressor. El governador va afegir que, d’acord amb les dades disponibles, Ramos era nord-americà i estudiant de l’institut de secundària d’Uvalde.