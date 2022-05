El Suprem obliga a celebrar un nou judici pel crim de la vídua de la CAM

El Tribunal Suprem ha anul·lat la sentència que va absoldre Miguel López de l’assassinat de María del Carmen Martínez, vídua de l’expresident de l’extinta Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, i ha ordenat que se celebri un nou judici amb jurat diferent i un nou magistrat president.

La Sala Penal ha dictat una sentència en què estima el recurs de l’acusació particular, representada pel fill de la víctima, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va confirmar l’absolució de Miguel López dictada per la Audiència d’Alacant, per l’assassinat de la sogra en un concessionari de cotxes d’Alacant el desembre del 2016.

L’Audiència d’Alacant va absoldre López d’un suposat delicte d’assassinat i un altre de tinença il·lícita d’armes, pel qual se li demanaven 24 anys de presó després del veredicte del jurat popular que el va declarar «no culpable» del crim, perquè ningú no el va veure i per falta de proves que fos la persona que va efectuar els trets.

La resolució del TSJ va confirmar la seva absolució en rebutjar la indefensió al·legada per la Fiscalia i l’acusació particular en relació amb l’audiència celebrada per la magistrada-presidenta on va comunicar la devolució d’un primer veredicte als membres del jurat perquè no havien valorat les proves de la defensa, així com la posterior destrucció de l’acta.