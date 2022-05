El Ministeri de Sanitat ha informat aquesta tarda que l’Institut de Salut Carles III ha confirmat 51 casos positius en orthopoxvirus dels quals 20 s’han confirmat com a verola del mico després de la seqüenciació parcial del virus i els altres 31 esperen resultats de seqüenciació. Des del departament que dirigeix Carolina Darias també informen que 35 casos analitzats més han donat negatiu per verola humana i per altres orthopoxvirus i, per tant, es descarten. Així mateix, Sanitat assenyala que queden pendents els resultats de les mostres corresponents a dos casos sospitosos que hauran de repetir-se.

Continua l’alerta sanitària després dels primers casos detectats a Espanya, fa tot just una setmana, de la verola del mico, una malaltia infreqüent a Occident, però habitual a l’Àfrica subsahariana. Una alarma que també recorre Europa i altres parts del món. Aquest dilluns, l’OMS confirmava el registre de 131 casos de verola del mico en països com Portugal, el Regne Unit, Bèlgica, França, el Pakistan o el Canadà. El nostre país encapçala la llista de països afectats.

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha fet una crida a la prudència amb la verola del mico i ha posat el focus a detectar tots els mecanismes de transmissió del virus que la provoca. «La prioritat és saber el que està passant realment: hem de tenir informació epidemiològica dels casos nostres i d’altres països, mirar d’identificar bé tots els mecanismes i línies de transmissió que s’han establert i després, per descomptat, tractar, manejar i gestionar els pacients».

Relacions sexuals de risc

Al nostre país, les autoritats sanitàries insisteixen que, malgrat la relació entre les festes sexuals i l’origen del brot, no es tracta d’una malaltia de transmissió sexual, tot i que el mateix Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), que dirigeix Fernando Simón, ha admès que un elevat percentatge dels casos de verola del mico detectats a Espanya corresponen a homes que han tingut relacions en contextos sexuals de risc, si bé no se’n pot excloure la transmissió en altres grups poblacionals, han matisat.

En la mateixa línia, el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties ha assegurat avui que la verola del mico «no es propaga fàcilment entre les persones» i que la transmissió de persona a persona es produeix a través del contacte estret amb material infecciós de les lesions cutànies d’una persona infectada, a través de les gotetes respiratòries en el contacte prolongat cara a cara i a través de fòmits, o el que és el mateix qualsevol element mancat de vida capaç de transmetre un patogen viable (bacteris, virus, paràsits o fongs), d’un individu a un altre, sempre que hagi sigut prèviament contaminat amb l’esmentat patogen.

L’organisme ha apuntat al sexe com a principal responsable de la transmissió: «El predomini dels casos de verola del mico diagnosticats entre homes que tenen relacions sexuals amb homes i la naturalesa de les lesions que es presenten en alguns casos suggereixen que la transmissió es va produir durant les relacions sexuals», indiquen a través d’un comunicat.

Així, continuen, la probabilitat que la verola del mico es propagui en persones que tenen múltiples parelles sexuals es considera «alta». A més, l’ECDC recorda que, tot i que la majoria dels casos en els brots actuals han presentat símptomes lleus de la malaltia, el virus pot causar una malaltia greu a certs grups de població com nens, embarassades o persones immunodeprimides.

La vacuna

L’ECDC apunta que la vacuna contra la verola pot considerar-se com a profilaxi posterior a l’exposició dels contactes pròxims amb més risc de patir una malaltia greu. «No obstant, cal realitzar-se una acurada avaluació del benefici/risc per a l’individu exposat. Falta informació important sobre l’ús de les vacunes contra la verola actualment disponibles per als grups amb més risc de malaltia greu. A més, els antivirals són opcions potencials de tractament per als casos greus», aprofundeix l’organisme europeu.

Així, l’ECDC insta els països europeus a actualitzar els seus mecanismes de rastreig de contactes, la seva capacitat de diagnòstic per als ortopoxvirus i revisar la disponibilitat de vacunes contra la verola, antivirals i equips de protecció individual (epis). Segons l’ECDC, els casos s’han de mantenir aïllats fins a la completa curació de la seva erupció, evitant el contacte amb persones immunodeprimides i animals domèstics. També s’aconsella abstenir-se de l’activitat sexual i del contacte físic estret fins que l’erupció es curi.

D’altra banda, adverteixen que existeix un «risc potencial» de transmissió de persona a animal a Europa, per la qual cosa «és necessària una estreta col·laboració intersectorial entre les autoritats de salut pública humana i veterinària que treballin per gestionar els animals domèstics exposats i evitar que la malaltia es transmeti en la fauna salvatge». Fins ara, en qualsevol cas, s’indica que no hi ha constància de cap cas sobre infeccions en animals (mascotes o animals salvatges) a la Unió Europea.

Madrid, la comunitat amb més casos

A Espanya, Madrid és la comunitat que més casos registrava fins aquest dimarts: 36 de confirmats i n’estudia uns 40 més com a sospitosos. Dilluns, Canàries confirmava el primer contagi de verola del mico a les illes després que el Centre Nacional de Microbiologia hagi enviat els resultats de les mostres d’un dels dos casos sospitosos registrats durant la setmana passada, mentre que s’han notificat cinc casos en estudi. Tant Madrid com les Canàries se situarien com els principals focus dels brots detectats a Espanya.

Andalusia elevava a deu els casos sospitosos, a l’espera de la confirmació del Centre Nacional de Microbiologia: set a la província de Màlaga i un en les de Sevilla, Còrdova i Cadis.