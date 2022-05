Von der Leyen acusa Moscou d’usar el gra com a arma de guerra

De les moltes conseqüències adverses de la invasió russa d’Ucraïna, poques tenen tant potencial per fer estralls a la resta del món com l’impacte que la guerra té en el mercat dels cereals, l’aliment bàsic en nombroses economies en desenvolupament. Rússia no només ha noquejat un dels seus principals competidors, incapaç d’exportar la seva producció pel bloqueig imposat pel Kremlin al mar Negre, sinó que estaria aprofitant la situació per guanyar influència en els països més afectats per la crisi alimentària, segons va denunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. «Rússia acapara les seves pròpies exportacions d’aliments com a xantatge, aguantant els enviaments per incrementar els preus globals o intercanviant blat a canvi de suport polític», va explicar Von der Leyen al Fòrum Econòmic de Davos 2022.

En el seu discurs davant de les elits econòmiques globals, la presidenta de la CE va acusar Moscou d’haver convertit la seguretat alimentària en una «arma de guerra», com va fer amb l’energia. Una estratègia amb dos vectors, segons va suggerir. El primer, centrat a destruir un dels seus competidors principals en l’exportació agrícola, un sector que genera prop del 12% del PIB ucraïnès. «L’artilleria russa bombardeja magatzems de gra a tot Ucraïna deliberadament, al mateix temps que els vaixells de guerra russos bloquegen vaixells ucraïnesos plens de blat i llavors de gira-sol», va dir la dirigent. Com ha denunciat Kíev, Von der Leyen va destacar que, en les zones ocupades pels militars del Kremlin, les seves tropes «estan confiscant gra emmagatzemat i maquinària», pràctiques que va equiparar amb la traumàtica col·lectivització que va patir el camp ucraïnès amb Stalin. «A alguns els porta records d’un passat fosc, l’època de la confiscació soviètica de les collites i la devastadora fam dels anys 30», va afegir. El tap al mar Negre ha fet que prop de 20 tones de blat estiguin actualment bloquejades als ports ucraïnesos. Com a alternativa, Kíev està exportant el gra per carretera a través de les seves fronteres amb Romania o Polònia, però només surt a prop de la quarta part del cereal que solia exportar, segons Bloomberg.