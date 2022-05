L’autor del tiroteig es va atrinxerar amb els alumnes abans d’executar-los

Les primeres hores van ser de pura, demolidora i insuportable angoixa. Des que cap a dos quarts de dotze del matí de dimarts es va saber que un tiroteig havia tingut lloc a l’escola primària Robb Elementary d’Uvalde, una petita localitat de 16.000 habitants al sud de Texas, la por es va apoderar dels pares que a primera hora s’havien acomiadat de filles i fills en allò que pensaven que seria un dia més de col·legi, un dels últims abans de les vacances d’estiu, un en què diversos havien rebut un reconeixement per la seva feina en l’últim curs escolar.

Alguns d’aquells pares, que van poder contactar amb nens i nenes d’entre sis i 10 anys que havien aconseguit escapar-se a través de finestres trencades, o amagar-se en la mateixa escola o en una funerària veïna, van poder respirar. Altres, en canvi, van haver de suportar hores d’incertesa i angoixa tot esperant notícies reunits en un centre cívic de la localitat habilitat com a centre de reunió.

I les pitjors notícies possibles van anar arribant, a poc a poc, en alguns casos després d’oferir mostres d’ADN a les autoritats, per a 19 d’aquestes famílies, així com les de les dues professores que l’autor de la massacre va assassinar amb un rifle d’assalt.

La llista de víctimes no s’havia fet oficial encara quan van començar a aparèixer a mitjans i xarxes socials els noms, les cares i les històries d’aquests 19 nenes i nens, pràcticament tots de 10 anys, i les dues mestres, de 44 i 46.

Dos rifles d’assalt

Se sap que el jove va comprar legalment en els quatre dies següents al seu 18è aniversari, que va ser el 16 de maig, dos rifles d’assalt. Va comprar també 375 rondes de munició. Dimarts al matí, Ramos va disparar contra la seva àvia a la cara. Ella va quedar ferida i va trucar a la policia. Aleshores el seu nét havia agafat la seva furgoneta i s’havia dirigit a l’escola de primària, a menys d’un quilòmetre de la casa. Amb el vehicle accidentat en una rasa, Ramos va sortir, deixant a dins un rifle, i es va dirigir a l’escola.

Encara que va ser confrontat per un o dos dels agents de policia que té el mateix districte escolar, va aconseguir accedir a l’interior de l’escola. Hi va haver intercanvi de trets amb dos policies del districte que havien arribat a l’escola, que van resultar ferits. I Ramos va aconseguir entrar en una aula, connectada a una altra classe, on es va atrinxerar.

Va ser en aquesta aula on Ramos va cometre la matança. I només quan va arribar una unitat tàctica de la Patrulla Fronterera els agents el van matar després de disparar contra ell diverses vegades. En una roda de premsa, el governador de Texas, Gregg Abbott, va assegurar que no hi ha constància que Ramos tingués historial delictiu previ.