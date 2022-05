Les xarxes socials, plenes de fotos i homenatges a les víctimes

Les xarxes socials es van tenyir de dol als Estats Units amb les imatges i els commovedors textos dedicats a les 21 víctimes de la massacre en una escola d’Uvalde: 19 nens de quart grau -l’equivalent a quart de primària- i les seves dues professores. Tots van ser fredament executats a l’aula on havien compartit tantes vivències. Les dues mestres, Eva Mireles i Irma García, exercien de coprofessores al centre des de fa cinc anys. Els alumnes tenien entre 9 i 11 anys i les seves curtes vides truncades les resumien ahir els familiars. De José Flores, el seu oncle va escriure com li agradava jugar al beisbol i com hores abans del tiroteig havia rebut un premi per entrar al quadre d’honor de l’escola. També Xavier López havia rebut el mateix distintiu. Ara la seva família ha iniciat una recol·lecta per pagar les elevaes despeses del funeral.