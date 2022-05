El «sí és sí» arriba en plena onada masclista

La llei de garantia integral de la llibertat sexual, més coneguda com a llei del «només sí és sí» per traslladar a la legislació els crits escoltats en les protestes per la violació de la Manada, serà aprovada avui al Congrés dels Diputats per a la seva remissió al Senat. La norma implica un canvi de paradigma en la lluita contra les agressions sexuals i si no hi ha retard a la cambra alta entrarà en vigor en una conjuntura en què les denúncies per violència sexual no paren d’augmentar. En els darrers dies, per exemple, s’han conegut tres violacions grupals, dues dutes a terme per dos grups de joves menors d’edat. I cinc van ser victorejats quan el jutge els va deixar en llibertat, com si fos una gesta que t’acusin de violar dues nenes de 12 i 13 anys.

L’estadística del Ministeri d’Interior indica que el 2021 es van cometre 17.016 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, la xifra més gran de la sèrie històrica (que s’inicia el 2013). Interior atribueix l’increment a les «actives polítiques de conscienciació que han provocat una disposició més gran de les víctimes a denunciar aquests delictes, reduint els nivells d’infradenúncia existents» en aquest tipus de delictes. No obstant això, segons els especialistes, no se sap del cert si l’increment és perquè hi ha més violacions o perquè, efectivament, la conscienciació més gran cap a aquest problema i els esforços realitzats en els últims anys pel sistema penal per millorar l’acollida de les víctimes i evitar-ne la revictimització han provocat que ara es denunciïn fets que abans es patien en silenci. Les manades El balanç del Govern no permet saber quins dels delictes s’han comès en grup, a l’estil de la famosa Manada dels Sanfermines. Però el portal Geoviolenciasexual.com fa un seguiment, a partir dels casos publicats a la premsa, que revela que des del 2016 fins al 2021 s’han produït 274 agressions múltiples. Aquestes dades indiquen, segons Graciela Atencio, directora del projecte, que les violacions en manada són «més generalitzades del que es pensa» i han anat en augment, llevat dels dos últims anys, que han baixat, però pot ser degut a la contenció social més gran que ha provocat la pandèmia. Els anys amb més agressions múltiples van ser 2018 i 2019, amb 67 i 87 respectivament. Hi ha a més un «factor estacional», ja que més del 50% es produeixen entre el maig i el setembre, associades al l’augment l’oci nocturn i les festes populars que es produeixen en aquests mesos. Més del 60% són agressions amb penetració i s’observa un «augment de la violència», atès que en alguns casos la violació ha anat acompanyada de segrest o de tortures. Finalment, en el 27% dels atacs hi participa algun menor i moltes de les víctimes són nenes. Per exemple, en la violació el cap de setmana passat a Vila-real eren tots menors i un d’ells amb una edat inferior als 14 anys. «Què estem fent malament com a societat perquè un nen de 14 anys violi?», es pregunta Atencio. L’experta atribueix aquesta situació a diversos factors: el lliure accés a la pornografia, on molts continguts són violents, el «buit d’educació afectiva-sexual» tant en els centres educatius com en les llars i, en molts casos, la «manca de control parental» d’uns progenitors que no tenen temps d’educar adequadament els fills. En aquest context, la llei és molt esperada. La tramitació s’ha endarrerit, en primer lloc, per les desavinences en el si del Govern entre PSOE i Podem, després pels retards dels òrgans consultius i, finalment, per desencontres entre els grups parlamentaris. Però, finalment, el projecte arriba al ple del Congrés amb un ampli suport gràcies al fet que s’ha retirat del text tot allò referent a la persecució del proxenetisme, amb la idea que la prostitució sigui abordada en una norma específica.