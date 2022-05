Rússia concedeix la nacionalitat a ucraïnesos de zones que controla

La geografia oficial no considera les províncies ucraïneses de Jerson i Zaporiyia, al sud del país, part de la regió del Donbàs, a l’est, on els dirigents i comandaments militars russos asseguren concentrar els seus esforços per aconseguir la seva completa «alliberació». Però el Kremlin continua emetent senyals que donen a entendre que aspira a annexionar-se aquests territoris, que fet i fet són els únics on les seves tropes han aconseguit avenços territorials significatius des de l’inici de la guerra. El Kremlin ha publicat un decret presidencial que ha anunciat que es facilitarà el lliurament de passaports als ciutadans d’aquests territoris envaïts mitjançant un «procediment simplificat» d’urgència.

Aquesta mesura presidencial ja s’aplicava, des de fa gairebé tres anys, als habitants de Donetsk i Lugansk, les dues províncies del Donbàs, i gràcies a aquesta resolució, centenars de milers d’habitants han passat a convertir-se en ciutadans de la Federació Russa, un grup al qual s’uniran properament els residents a la demarcació de Zaporiyia, parcialment sota el control de l’invasor, i la de Jerson, ocupada íntegrament per les tropes russes. En aquest darrer territori, les autoritats prorruses instal·lades pel Kremlin ja han anunciat la seva intenció de posar en circulació el ruble, la divisa russa, i eliminar completament la hryvna abans de cap d’any. Com es podria esperar, les autoritats ucraïneses han clamat contra el que consideren com una violació flagrant de la seva sobirania i integritat territorial. «La distribució forçada de passaports als ucraïnesos a Jerson i Zaporizhia és una nova prova de l’objectiu criminal de la guerra de Rússia contra Ucraïna», explicava un comunicat emès pel Ministeri d’Exteriors ucraïnès. Segons l’ONU, prop d’un milió d’ucraïnesos s’han refugiat a Rússia, una xifra superior segons Moscou. Com que una bona part dels corredors humanitaris no han pogut funcionar, és difícil saber quin percentatge d’aquest col·lectiu està en territori rus per voluntat pròpia i quants s’han vist obligats a viatjar a Rússia davant la impossibilitat d’arribar al territori sota control de Kíev.