Sánchez intenta tancar avui la crisi amb ERC per l’espionatge

Pedro Sánchez es torna a enfrontar a una carpeta que voldria tenir «tancada com més aviat millor». Pegasus. L’espionatge a dirigents i activistes independentistes. Més de 60, segons el grup d’experts Citizen Lab. Divuit amb aval judicial, segons va acreditar al Congrés Paz Esteban, la ja exdirectora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI).

El cap de l’executiu compareix avui al Congrés per donar explicacions, per tant, de la vigilància amb aquest invasiu programa de fabricació israeliana, amb l’objectiu de resoldre la crisi amb ERC, soci clau de legislatura. El dubte és si per això farà un relat dels fets o bé anunciarà noves mesures que busquin calmar els republicans.

Sobre la taula del president hi ha dues sortides. D’una banda, accelerar la tramitació de la llei de secrets oficials. De l’altra, introduir noves mesures de control en el CNI.