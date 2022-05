L’actor nord-americà Kevin Spacey, de 62 anys, va ser acusat ahir per la Fiscalia britànica de quatre delictes d’agressió sexual contra tres homes comesos al Regne Unit entre el 2005 i el 2013. La directora de la divisió especial de crim de la fiscalia, Rosemary Ainslie, va assenyalar en un comunicat que també «ha estat acusat de fer que una persona participés en una activitat sexual amb penetració sense el seu consentiment». Els càrrecs comprenen dues agressions sexuals al març de 2005 a Londres contra un home (referit com a demandant número 1) i una tercera a l’agost de 2008 contra el «demandant número 2». La quarta agressió sexual, contra el demandant número 3, es va produir suposadament l’abril del 2013 al comtat anglès de Gloucestershire.

L’actor nord-americà va residir durant diversos anys a Londres, on va ocupar el lloc de director artístic del teatre The Old Vic entre el 2004 i el 2015.