La Conselleria de Salut confirma quatre casos de la verola del mico a Catalunya

La Conselleria de Salut va confirmar ahir quatre casos de verola del mico a Catalunya. Tots els positius detectats fins ara tenen relació amb altres casos detectats a Espanya, segons van detallar les autoritats sanitàries en un comunicat. De moment, no ha transcendit més informació sobre l’estat de salut d’aquests pacients i, tal com van dir des de Salut, «per raons de confidencialitat no es donaran més detalls sobre els casos confirmats». Divendres passat, l’Hospital Clínic va anunciar que investigava el primer cas sospitós de verola del mico a Catalunya. Aquest era l’únic diagnòstic en estudi que havia transcendit fins al moment. Tot i això, segons va explicar fa només uns dies la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, tot apuntava que els primers positius d’aquest virus a Catalunya començarien a aparèixer en qüestió de dies. Igual que ha passat a la resta de comunitats autònomes.

A Espanya, segons l’últim balanç proporcionat pel Ministeri de Sanitat, s’han confirmat 84 casos positius i s’han descartat 73 després de donar negatiu en les proves analitzades. En les últimes 24 hores, els laboratoris han rebut 57 nous casos sospitosos per analitzar. A Madrid hi ha el primer cas confirmat d’una dona.